Bercy a fait une nouvelle mise à jour de son plan France Relance. Fin juillet, le gouvernement a présenté, vendredi 23 juillet 2021, une nouvelle salve de bénéficiaires au fonds de soutien à la modernisation et à la diversification des filières automobile et aéronautique. Ainsi, une enveloppe de 72 millions d’euros au total a été débloquée pour soutenir 101 projets d’entreprise de ces deux filières. Notons qu’au total et à date, 1 830 candidatures ont été reçues, 689 lauréats (dont 60 % sont des PME) ont été choisis et déjà soutenus depuis la mise en place de France Relance en septembre 2020, ce qui représente environ 681 millions d’aides de l’État et 1,5 milliard d’euros d’investissement productif au total.

349 projets pour l'automobile au total

En ce qui concerne l’automobile, et parmi les 349 projets retenus depuis le début, représentant 890 millions d’euros d’investissements industriels soutenus pour près de 312 millions d’euros par l’État, 46 nouveaux projets portés par autant d’entreprises ont décroché le sésame. 34 d'entre elles sont installées dans les territoires d’industrie français. Totalisant près de 98 millions d’euros, ces acteurs de l’auto bénéficieront d’un soutien de l’État à hauteur de 33 millions d’euros. Parmi eux, se trouve notamment le projet Marelli France 4.0 du site industriel de l'équipementier automobile, situé à Châtellerault (région Nouvelle-Aquitaine). Les grands objectifs sont, par exemple, la modernisation d'une ligne de production (être capable de produire des cartes électroniques de nouvelle génération pour les systèmes digitaux des futurs cockpit autos) et la réduction de sa consommation énergétique, ainsi que le développement d'une nouvelle ligne de collage optique.