Si les immatriculations de voitures neuves ont fortement décroché en août 2020, celles de voitures d’occasion ont poursuivi leur remontée sur ce huitième mois, avec une croissance de 16,8 %, à 491 448 unités. Il s’agit du meilleur mois d’août observé depuis plus de dix ans (la dernière meilleure performance datait d’août 2017, avec 440 967 unités). Le marché de la seconde main a continué de profiter de la prime à la conversion, introduite en juin 2020 et réduite depuis le 3 août.

Contrairement aux derniers mois, le segment des voitures âgées de moins de 1 an a marqué le pas, accusant un repli de 3,5 % et pesant seulement 7,6 % du marché (contre une part de 10 % au cumul des huit mois). Ce ralentissement peut s’expliquer par le manque de voitures récentes dans les stocks des professionnels (retrouvez dans le prochain numéro de L’argus Pro un sujet consacré aux approvisionnements de véhicules d’occasion).



Les occasions de 10 ans et plus ont pesé la moitié du marché

Un ratio de 3,5 VO pour 1 VN fin août 2020

La tranche des produits de 1-2 ans et celle des 2-5 ans ont affiché respectivement des progressions de 14,8 % et 23,5 %. Il est à noter également que, représentant la moitié du marché de la seconde main en août (50,5 % des immatriculations).

Au cumul des huit premiers mois, le marché de l’occasion accuse une baisse de 9,1 % par rapport à la même période de l’an passé, à 3 500 653 unités. Sur les trois derniers mois, il a rattrapé une grosse partie de son retard. Pour rappel, fin mai, la chute s’élevait à 26,2 %. Le marché se situe presque au niveau de l’exercice 2013, quand il s’était écoulé 3,57 millions de voitures.

Il s’est immatriculé, depuis janvier en France, 3,5 voitures d’occasion pour 1 voiture neuve. Ce ratio était de 2,6 VO pour 1 VN à la fin de l’année 2019.