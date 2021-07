Problème de financement des fintech françaises

Fondée en 2010 par Paulin Dementhon, la société Drivy, spécialisée dans la location de voitures entre particuliers, a été rachetée pour 300 millions de dollars par l'américain Getaround. Drivy se positionne comme la plateforme d'autopartage leader en Europe, avec plus de(France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, la Belgique et le Royaume-Uni). Basée à San Francisco, Getaround propose des milliers de véhicules dans les principales zones urbaines des États-Unis. Avec ce rachat, le groupe américain couvre désormais pluset annonce, se positionnant comme « la plateforme d'autopartage leader dans le monde ».-A lire aussi Avec U-go, FCA se lance dans la location de voitures de particuliers « C'est un agrandissement et non la fin d'une aventure car les deux sociétés ont des activités et des missions très similaires. La nouvelle entité continuera à faire ce qu'on faisait avec beaucoup plus de moyens, pour aller plus vite et plus fort », explique à l'AFP Paulin Dementhon, fondateur de Drivy.« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Drivy pour nous rapprocher davantage de notre objectif : un monde dans lequel tous les véhicules sont connectés et partagés », a indiqué Sam Zaid, le fondateur et PDG de Getaround.Drivy s'adresse notamment à des propriétaires de véhicules qui choisissent de céder le volant de leur voiture à un inconnu pour mieux rentrer dans leurs frais. La société propose depuis fin 2015 une technologie permettant de déverrouiller les portes du véhicule depuis son téléphone mobile pour en simplifier l'accès, évitant ainsi au propriétaire et au locataire de se rencontrer physiquement.Selon Thomas Luc, directeur stratégie auto au sein du cabinet de conseils Equancy, « ce rachat illustre néanmoins le problème de financement et de vitesse de nos fintech. Drivy malgré l'attractivité de son modèle, le dynamisme et le professionnalisme de son management n'a pu lever que 47 millions d'euros de fonds depuis sa création en 2010, là où Getaround a su lever 300 millions de dollars en 2018. Dommage que le rachat n'ait pas eu lieu dans l'autre sens pour que cette pépite reste sous pavillon Français ou Européen… ».