Toyota France a fait de la mobilité et du zéro émission ses deux fers de lance pour les prochaines années. Et toute initiative est bonne à prendre. Une nouvelle collaboration vient donc étoffer son portefeuille d’actions sur ses deux sujets de prédilection. Celle-ci concerne la signature d’un partenariat en mai 2021, devant vraisemblablement s’inscrire dans la durée, avec Vulog, l’un des leaders mondiaux des technologies de mobilité partagée. Tous deux se sont associés dans le cadre de la création d’un nouveau service d’autopartage à Lyon, intitulé Leo&Go.

200 Toyota Yaris en Autopartage près de Lyon

Selon la filiale française du constructeur automobile japonais, elle s’est engagée à fournir et livrer « 200 Yaris hybrides auto-rechargeables à compter du 1er septembre 2021 pour mener à bien ce projet » et donc accélérer « dans sa transformation pour devenir une entreprise de mobilité ». Il est ainsi désormais possible de voir le modèle phare de la marque circuler dans les villes de Lyon et de Villeurbanne, lequel est mis à disposition des utilisateurs 24h/24 et 7j/7 en libre-service dans la rue et dans les parkings partenaires sur le périmètre de la Zone à faibles émissions (ZFE) via l’application Leo&Go. Le service d'autopartage pourrait être prochainement élargi aux communes environnantes de la métropole lyonnaise ou sur des places dédiées à l’aéroport. Notons que des Peugeot e-208 électriques font également partie de la flotte.



« Nous sommes très heureux de compter Toyota France comme partenaire sur notre projet Leo&Go. Nous souhaitons faire de ce projet une source d'inspiration pour les villes, les futurs opérateurs de mobilité ainsi que nos clients qui pourront, avec nous et nos partenaires, constater l’impact positif du service sur la transformation de la mobilité dans la métropole du Grand Lyon. Vulog souhaite avec ce projet accélérer le mouvement vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement tout en accompagnant les opérateurs de mobilité dans le développement d’activités rentables et pérennes », souligne Gregory Ducongé, directeur général de Vulog.