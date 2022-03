« Nos clients ont besoin de savoir ce qu’ils achètent, assure Hervé Miralles, président du groupe Emil Frey France et Belgique dans un communiqué daté du 15 novembre 2021. Ce partenariat nous permet d’offrir un service répondant d’un côté à leurs besoins en termes de traçabilité, de provenance et de qualité de nos véhicules, et de l’autre, à nos propres exigences de transparence et de qualité de nos produits. Nous renforçons grâce à ce service nos promesses de marque Autosphere ».

Un service supplémentaire et gratuit chez Autosphere

En effet, le leader de la distribution automobile en Europe a conclu un partenariat avec la société Autorigin, spécialiste digital de l'historique des véhicules d’occasion (VL, VU, moto, poids lourds) depuis 2017. Cette alliance prévoit la mise à disposition systématique et gratuite des clients de rapports de voitures de seconde main vendues via le réseau autosphere.com. Et ce, simplement par la plaque d'immatriculation. Obtenir un historique depuis la page descriptive du produit, et donc des informations complémentaires, permet une meilleure confiance entre l’acheteur et le vendeur, d’écarter davantage les fraudes, de renforcer la sécurité en ayant une vision précise de l’état du véhicule acheté ou vendu en France et donc de fluidifier les transactions autos, selon le duo.



« Grâce à ce partenariat avec l’acteur référent de l’historique de véhicules, Autosphere entend poursuivre l’excellence et renforce la transparence de ses services sur son site web dans un objectif toujours plus élevé de satisfaction clients. Ce nouveau service consiste à mettre à disposition sur le site web depuis la page descriptive du véhicule, un rapport d’historique permettant une traçabilité du véhicule pour les futurs acheteurs. Cette fonctionnalité donne accès à l’historique des usages du véhicule (véhicule de démonstration, de société, auto-école, taxi, location courte durée, département d’usage et typologie géographique…), il diffuse des informations sur la provenance du véhicule (importation par exemple), et certifie que le véhicule n’est pas déclaré volé. Il renseigne également le visiteur sur les durées de garanties constructeurs du véhicule ainsi que sur son badge Crit’air », précise-t-on.