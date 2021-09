Autoviza a décrypté de janvier 2017 à septembre 2018 les tendances d’achat de véhicules (neufs ou d’occasion ; diesel et essence) des Français dans 11 grandes villes métropolitaines : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse.Dans la capitale, il apparait que la part des achats de véhicules neufs diesels est quasi-identique à celle des véhicules d’occasion diesels. Les lyonnais sont les seuls à choisir en majorité (52%) un diesel pour leur véhicule neuf (43% à Lille, 40,5% à Marseille).Concernant les achats de véhicules d’occasion, les parisiens achètent en majorité des véhicules d’occasion essence. Dans les autres villes, la tendance d’achat des VO est au diesel, à une part plus importante à Lille (65%), Toulouse (63%) et Marseille (62%).Autoviza souligne enfin que les parisiens sont les plus enclins à se tourner vers des modèles moins polluants, comme les motorisations hybrides, avec une part légèrement supérieure à 8% pour les véhicules neufs (contre 4,5% à Marseille et à Lyon) et au-dessus de 3% pour les véhicules d’occasion (0,75% à Marseille, 1,4% à Lyon).