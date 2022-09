Une inflation plus contenue pour Toyota

Selon une étude réalisée par BestBrokers , les dix voitures les plus vendues aux États-Unis ont subi des augmentations de prix inégales entre 2019 et 2022. L’indétrônable Ford F-150, leader incontesté depuis plusieurs décennies au pays de l’Oncle Sam, a ainsi vu son prix de vente gonfler de 11,9 % en l’espace de trois ans, passant de 28 155 à 31 520 $.Son dauphin, le Chevrolet Silverado, commercialisé par General Motors, a quant à lui subi une inflation bien plus importante de 22,2 % sur la même période pour atteindre un prix moyen de 34 600 $. Au sein du top 10, c’est ce dernier qui a(9avec un prix moyen de 35 400 $), commercialisé par le même constructeur. Le Ram 1500 (Stellantis), troisième modèle préféré des automobilistes américains, a quant à lui vu son prix progresser de 9,1 % et s'affiche désormais à 36 500 $.À LIRE. American Car City. Importateur de rêve américain Le reste du top 10 des voitures neuves les plus vendues aux États-Unis est entièrement occupé par six modèles japonais : Toyota RAV4, Honda CR-V, Toyota Camry, Honda Civic, Toyota Highlander et Toyota Tacoma. Contrairement à leurs homologues américains,tandis que leurs prix moyens sont globalement plus bas. Mis à part les + 15 % de hausse enregistrés par la Civic (22 550 $), l’inflation des autres modèles a été contenue dans une fourchette comprise entre + 5 % pour le pick-up Toyota Tacoma et + 9,6 % pour le SUV Honda CR-V.Selon Alan Goldberg, analyste marché chez BestBrokers, si les prix de Toyota « ont très peu augmenté par rapport à ceux des autres constructeurs automobiles », c’est parce que le constructeur japonais , leader du marché mondial, « semble vouloir une part de marché encore plus importante que ses concurrents ».