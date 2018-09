Sur les 30 000 voitures d’occasion vendues par an, LeasePlan se fixe pour ambition d’ici à trois ans d’en vendre la moitié aux clients particuliers. Depuis plusieurs mois, le loueur est à la manœuvre pour atteindre cet objectif. La filiale française vient d’officialiser le déploiement de la marque européenne CarNext.com, une plateforme digitale indépendante spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion âgés de 3 à 4 ans pour les particuliers. Les clients qui sélectionnent leur voiture sur le site peuvent opter pour la livraison à domicile ou la réceptionner au sein des centres d’occasion du groupe, au nombre de cinq désormais dans l’Hexagone.En effet, après Maurepas, Chambourcy, Rennes et Corbas,Ce centre, qui abrite aussi les bureaux de l’agence commerciale Rhône-Alpes de LeasePlan, se situe en bordure de périphérique « dans une zone de forte affluence commerciale ».Avec l’implantation de Corbas (69), distante de quelques kilomètres, LeasePlan revendique une offre de plus de 300 véhicules d’occasion dans le Rhône.La société entend commercialiser entre 1 000 et 1 200 par an à Vénissieux. « Nous projetons d’ouvrir d’autres points de vente, un à Lille, un à Bordeaux ou à Toulouse, et nous réfléchissons à en ouvrir un troisième en région parisienne, qui, je le rappelle, regroupe 40% du marché VO », confiait Stan Deveaux, directeur du remarketing chez Leaseplan, dans le supplément occasion 2018 de L’argus.