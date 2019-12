Elle ne fait pas de bruit, mais son démarrage est foudroyant. Pour son premier mois plein de diffusion, la Tesla Model 3 a même décroché la palme de familiale la plus vendue en France, avec 1 153 exemplaires en mars dernier, soit mieux que la nouvelle Peugeot 508 (1 011 unités). Depuis, elle a connu un rythme en dents de scie, au gré de l’arrivée des bateaux la transportant en Europe depuis Fremont, ville de 200 000 habitants au sud de San Francisco, en Californie, où est située l’unique usine Tesla au monde. Ainsi, seulement 178 unités du modèle ont été immatriculées en octobre et 225 en novembre. Mais la Model 3, au terme de ses huit premiers mois de vie en France (de mars à octobre), occupe sur cette période la quatrième place du segment des familiales, dans le sillage immédiat des Peugeot 508, Renault Talisman et Skoda Octavia, mais devant deux gros bras du segment, la Mercedes Classe C et la Volkswagen Passat. Un résultat d’autant plus remarquable que la marque ne disposait pas d’un réservoir de clientèle de renouvellement. La Model 3, qui pèse pour 80 % des ventes totales de Tesla en France, a ainsi propulsé la jeune marque américaine au 29e rang du marché depuis le début de l’année !

Les berlines familiales boudées en France

De surcroît, elle suscite l’adhésion du public dans un segment des familiales pourtant en totale déshérence. Malgré le renouvellement d’acteurs de premier plan, tels que la Peugeot 508 ou la BMW Série 3, sans la Model 3, ce dernier accuse le coup. Pris individuellement, chaque citoyen ou presque reprend volontiers le discours sur le réchauffement climatique et l’absolue nécessité de consommer moins d’énergie. Mais, globalement, le public français continue de bouder les berlines familiales au profit de SUV, modèles génétiquement plus voraces en carburant, car lourds et hauts perchés…



Un succès à rebours

Les ventes de la nouvelle Peugeot 508 sont décevantes, alors qu’elle avait été très bien accueillie par la presse et que sa version break SW est maintenant disponible. Les Mercedes Classe C, Renault Talisman, Audi A4, Volkswagen Passat et Ford Mondeo sont en souffrance. Citroën a même déserté le combat en ne donnant pas de suite à la C5. Seule la Skoda Octavia tire son épingle du jeu en maintenant ses ventes. Mais en prenant davantage de recul, le constat est accablant pour les familiales : 180 000 ventes en 2011, 75 000 attendues cette année. Le succès de la Model 3 s’inscrit donc à rebours de ce mouvement de fond. Mais est-elle vraiment une familiale ? Par son gabarit, oui : 4,69 m de long, toit posé bas (1,62 m). Par son prix aussi : à partir de 36 600 €, déduction faite du bonus de 6 000 € accordé aux voitures 100 % électriques. Par ses capacités de charge aussi : vaste habitacle, coffre de 542 l.

Une berline familiale, vraiment ?

Il n’est toutefois pas certain que son public la regarde vraiment comme une berline familiale, plutôt comme l’expression d’une nouvelle modernité automobile à laquelle il veut adhérer. La Model 3 envoie en effet un message : elle est écoresponsable avec son moteur électrique, très belle par ses lignes, high-tech dans son aménagement intérieur (planche de bord ultra-épurée, énorme écran multimédia de 15 pouces) et réservée à une clientèle aisée. A titre de comparaison, la nouvelle Peugeot 508 débute à 32 050 €.

De surcroît, son usage ne peut être celui d’une vraie familiale, modèle a priori destiné à des périples au long cours. Certes, une Model 3 peut traverser la France, mais à condition de prendre son temps et de bien prévoir son parcours pour repérer les superchargeurs. La version à grande autonomie (56 800 € malus déduit, quatre roues motrices) revendique un rayon d’action de 560 km. Dans la vraie vie, comptez 350 km d’autonomie sur autoroute et 450 km sur route, sans oublier environ une heure et demie passée devant une borne de recharge rapide pour permettre à ses batteries de reprendre leurs forces. Pas l’idéal pour voyager loin.

La question de la valeur de revente

Enfin, même s’il est maintenant acquis que, dans une voiture électrique, les batteries dureront plus longtemps que les organes mécaniques, se pose la question de la valeur de revente de la Model 3, aujourd’hui incertaine, car dépendant de trop de paramètres, à commencer par la généralisation des modèles électriques dans le paysage automobile français. Existera-t-il, dans trois ans, un public pour des Model 3 d’occasion quand les premiers exemplaires achetés par des entreprises (38 % de ventes en France) viendront au terme de leur contrat de location de longue durée ?





Maison opaque

Cette question, ainsi que d’autres, aurait mérité une réponse de Tesla. Mais le constructeur, opaque à bien plus d’un titre, refuse toute interview, ce qui n’aide jamais à établir la confiance. Toujours est-il qu’avec la Model 3, Tesla a trouvé son public en France et pris place parmi les constructeurs qui comptent. Ce succès est-il pour autant l’hirondelle annonçant le retour du printemps pour les berlines familiales ? Rien n’est moins sûr. Car une Tesla Model Y fourbit ses armes : même taille que la Model 3, 5 000 € de plus, arrivée prévue en 2022. Et format SUV, bien entendu…