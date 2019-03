Après la fermeture de l’Audi City Paris (groupe Bauer) et celle prochaine des boutiques Tesla, l’arrivée d’un « pop-up store » Nissan dans un centre commercial aurait de quoi interroger. Mais comme l’a souligné Leon Dorssers, vice-président corporate de Nissan Motors Co, en charge des ventes globales et du commerce, 50 % des achats commencent aujourd’hui en ligne et 60 % des clients ont déjà choisi la marque, le modèle et le budget de leur future véhicule avant d’entrer dans une concession.

Un showroom bardé de technologies

Fort de ce constat, Nissan a donc décidé de « réinventer le commerce de demain » et de « redéfinir le parcours client ». Cela se traduit par le concept guidé par deux maîtres-mots : digital et sans couture (seamless en anglais). L’objectif est de conserver le lien avec le client, aussi bien online qu’offline, qu’on peut désigner par « phygital », la combinaison des commerces physiques et de leurs pendants virtuels.

Concrètement, le visiteur entre dans un espace de 130 m², équipés de 88 m² d’écrans, notamment une canopée faite de LED qui peut projeter tout type d’animations graphiques et de vidéos. Deux véhicules trônent au milieu, une Leaf dès l’entrée et un Qashqai restylé derrière. De discrets capteurs sont disséminés dans la « boutique » pour déterminer le profil et le comportement de chaque visiteur, un outil désormais répandu dans le retail moderne.

Des ambassadeurs, pas des commerciaux

Le choix du centre commercial Vélizy 2 est expliqué par sa fréquentation annuelle de 15 millions de visiteurs. Il a un autre atout : il est au cœur de la zone de chalandise du groupe Altaïr. Le groupe des frères Daumont est en effet responsable du Nissan City Hub de Vélizy et de ses aspects opérationnels et commerciaux. Si des visites débouchent sur une prise de commande, c’est l’une des concessions Nissan du groupe Altaïr qui livrera le véhicule acheté (dans l’ensemble de la gamme VP Nissan) à Vélizy, en concession et bientôt à domicile.

La commande aura fait suite à une réservation moyennant un acompte de 500 euros, pour une location longue durée, sur les stocks du groupe Altaïr livrable sous 14 jours. Un conseiller commercial d’un site du groupe aura pris la main sur « l’ambassadeur » qui a enregistré la réservation du client au Nissan City Hub. Ces ambassadeurs, trois en semaine et le double les samedis, ont été recrutés d’univers étrangers à l’automobile (vente d’articles de sport, hôtellerie, musique…). Leur rôle est avant tout d’accompagner et de renseigner le visiteur lors de son contact avec l’univers « Nissan Intelligent Mobility », la vision « beyond the car » du constructeur nippon basée sur l’électrification, la connectivité et les nouveaux services inhérents à ces technologies. Comme pour le reste du dispositif, ils sont managés par le groupe Altaïr. Par ailleurs, comme dans une concession « classique », ils aident le visiteur à configurer le véhicule, voire à l’essayer. Une zone du parking de Vélizy 2 accueille dès à présent deux Leaf et un Qashqai à cet effet.

De l’aveu même de Jérôme Daumont, ce premier Nissan City Hub au monde est un laboratoire pour l’avenir, « une fantastique opportunité de faire partie du retail du futur ». Il n’y a pas eu de communication sur de prochaines ouvertures en France, mais ont été annoncées celles de Berlin, Shanghai et Tokyo.