PPG présente sa nouvelle solution de préparation de teintes, baptisée MoonWalk, fruit de trois ans d’élaboration de ses ingénieurs. Elle a vocation à optimiser les coûts et la productivité au sein des ateliers, via un gain de temps quotidien non négligeable d’environ 1 heure. MoonWalk vise, en premier lieu, à délester les peintres du poids que représentait pour eux la pesée manuelle, souvent jugée « trop longue, imprécise, voire dévalorisante » par la profession. Intelligente, alliant habilement ergonomie et modernité, Moonwalk ambitionne de « fournir une efficacité maximale et optimiser la justesse colorimétrique » à l’aide d’un processus de pesée « automatisée, efficace et facile à utiliser ».Côté produit, la machine s’articule autour d’un banc coulissant, sur lequel est disposé un récipient. Les bidons de peinture, répartis sur le rail de distribution (pouvant contenir jusqu'à 13 teintes distinctes), sont positionnés au-dessus de ce banc. Après passage d’un scanner vérifiant l’identité de chaque bidon, le logiciel entame une distribution minutieuse (à 0,01 g près) de chaque teinte au sein du récipient, respectant scrupuleusement les proportions indiquées par la formule du mélange. L’entreprise certifie un dosage 10 fois plus précis que manuellement. PPG juge que la mise sur le marché du produit en septembre fera office de réelle « rupture ».Pour avoir accès à cette nouvelle technologie, il faudra débourser la somme de 22 850 euros, mais PPG annonce que MoonWalk sera également disponible par le biais d’offres de location (prix non communiqué), afin d’élargir le spectre des clients potentiels.Cette initiative ambitieuse s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie commerciale de l’entreprise américaine cotée en bourse, qui souhaite insuffler un vent nouveau au sein d’un secteur très concurrentiel. Sans se fixer d’objectif chiffré au sein de l’Hexagone, PPG envisage toutefois une expansion de son offre au sein de plusieurs marchés européens le plus rapidement possible.