Le manufacturier Michelin et l’équipementier Faurecia ont officialisé le 21 novembre 2019 la création de la co-entreprise Symbio, « A Faurecia Michelin hydrogen company ». Avec cette nouvelle entité, qui rassemble l’ensemble de leurs activités dédiées à la pile à hydrogène, les deux groupes français ont réaffirmé leur ambition de « devenir un leader mondial de la mobilité hydrogène ».

Détenue à parts égales entre les deux groupes, Symbio sera gouvernée par des dirigeants de Michelin, Faurecia et Symbio « ayant une expérience forte de l’industrie automobile et du pilotage d’une activité en forte croissance ». Fabio Ferrari en est le président tandis que Guillaume Salvo, auparavant directeur ligne de produit véhicule léger chez Faurecia, est nommé directeur général en charge des opérations.

1,5 milliard d’euros de CA

Avec cette co-entreprise, Michelin et Faurecia ambitionnent de capter 25% de parts de marché et de réaliser un chiffre d’affaires d’environ 1,5 milliard d’euros en 2030. Pour ce faire, ils vont engager un premier investissement de 140 millions d’euros« afin d’accélérer le développement de piles à combustible de nouvelles générations, lancer la production en série et accroitre l’activité en Europe, en Chine et aux Etats Unis ».

Les deux groupes estiment que la part de l’hydrogène atteindra alors 2 millions de véhicules en 2030, dont 350 000 camions. Symbio disposera à terme de trois sites industriels afin d’alimenter les principaux marchés automobiles mondiaux.