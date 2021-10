Lancé en fin d’année 2018, le campus digital Vivacadémie de CGI Finance accueillera en janvier 2021 les étudiants de sa troisième promotion, avec, on le devine, un format d'enseignement « adapté aux circonstances actuelles et enrichi d’une grande partie de modules à distance ». Cette formation universitaire de niveau bac + 4 forme les collaborateurs des groupes de distribution aux enjeux, à la mise en œuvre, au suivi et au pilotage d’une stratégie de marketing digital dans le secteur automobile. Des modules sont également consacrés aux réseaux sociaux, au référencement naturel ou encore à l'e-réputation. A l’issue des neuf mois de formation, qui s’articulent sur sept cessions de deux ou trois jours, les étudiants doivent soutenir un mémoire de fin d’étude devant un jury, avant de se voir remettre le diplôme universitaire « marketing digital automobile ».



Huit candidats de concession auto dans la deuxième promotion

La deuxième promotion, qui se terminera en novembre 2020, comprend douze candidats, dont huit sont issus de groupes de distribution (directeur marketing, directeur et responsable financement, community managers...), deux de CGI Finance et deux de l’IAE Gustave Eiffel, l’école de management associée à Vivacadémie. Pour la troisième promotion, qui se tiendra de janvier à septembre 2021,



La formation est ouverte aux candidats déjà titulaires d’une licence, d’un bac à bac + 2 ou d’un diplôme non universitaire bac + 3, avec une expérience professionnelle dans le milieu automobile.



