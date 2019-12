Le présent a beau être radieux, attention au futur, a expliqué en substance le président du VDA Bernhard Mattes, le 4 décembre 2019 : "Le fait que le nombre d'employés soit resté stable dans l'industrie automobile allemande à 835 300 personnes (+0,3%) au cours des neufs premiers mois de l'année ne doit pas être mal interprété : l'augmentation enregistrée sur les six premiers mois a fondu au cours des derniers mois" a-t-il fait savoir depuis la tribune.

Car de l'aveu de M. Mattes, ce sont des années de décroissance qui s'annoncent. L'année 2019 en serait le premier acte : "Nous nous attendons à un marché global (ndlr, mondial) de 80,1 millions de véhicules particuliers en 2019. Cette baisse de 4,1 millions de véhicules particuliers (-5%) est plus importante que celle enregistrée voilà dix ans, à l'occasion de la crise économique et financière" a-t-il indiqué, "la principale cause en est le marché chinois, qui devrait atteindre un volume de 20,9 millions de VP en 2019, soit 10% au dessous des 23,3 millions vus l'an dernier".

L'impact mondial du marché automobile chinois

Mais le patron de VDA ne se désole pas uniquement du marché chinois. Selon sa démonstration, "le marché américain des véhicules légers est tombé à 16,9 millions (-2%)" tandis qu'en Europe, "le marché reste stable par rapport aux chiffres de l'an dernier, soit 15,6 millions de véhicules en 2019."

L'année 2020 ne s'annoncerait donc pas sous les meilleurs auspices. Bernard Mattes pronostique un marché chinois à -2%, un marché américain à -3% et un marché européen à -2%... "D'après nos prévisions, le marché mondial des VP atteindra 78,9 millions d'unités en 2020, soit -1%" a t-il encore annoncé.

L'industrie automobile allemande doit donc procéder d'urgence à des réformes pour le président de VDA. Les exportations de véhicules neufs devraient en effet reculer de 12% cette année en Allemagne, tandis que "l'utilisation des capacités industrielles n'est désormais plus satisfaisante" pour Bernhard Mattes.

Audi et Daimler s'en étaient d'ailleurs rendus compte. La marque aux anneaux a déjà fait savoir qu'elle se séparerait de 9500 postes d'ici à 2025, tandis que pour Daimler (Mercedes), 10 000 emplois devraient aussi disparaître d'ici à 2022.