L’année 2020 a été particulièrement compliquée pour les professionnels de la location de courte durée. Ceux-là ont vu leurs immatriculations fondre de 46,7 % sur l’ensemble de l’exercice (128 551 unités), quand les ventes des spécialistes de la longue durée n’ont

« chuté » que de moins de 20 % (194 149 unités).

Avis opte pour le sans engagement

Inutile de préciser que la LCD est une activité très sévèrement touchée par les mesures sanitaires en France, puisque très dépendante du tourisme. Et, avec les annonces du Premier ministre, Jean Castex, quant à la fermeture des frontières françaises, les professionnels peuvent aussi craindre le pire pour ce début 2021… Pour s’adapter aux nouvelles habitudes de déplacement des Français qui optent pour la mobilité douce et la voiture individuelle, Avis a créé une nouvelle offre : il propose désormais la location de longue durée sans engagement d’achat. « Les avantages par rapport à des sociétés de leasing sont nombreux : aucun engagement d’achat et aucun engagement dans le temps », précise le loueur.



À LIRE. Peugeot déploie son offre de location sans engagement "Flex and Free".

Offre LLD limitée

Mais ce nouveau service intègre le catalogue d'Avis seulement du 1er février à la fin du mois de mars 2021, disponible ainsi à la réservation en ligne ou dans les 200 agences françaises participantes à l’opération. À noter aussi que seuls les 300 premiers dossiers seront acceptés. Cette offre LLD concerne six segments de véhicules, de la petite citadine au SUV, pour une location de 30 jours, et ce, pour un tarif allant de 499 à 799 euros par mois avec 2 500 kilomètres inclus. À la suite de cette phase pilote, Avis tranchera pour garder ou non ce nouveau modèle économique.