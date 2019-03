Alors que l’année 2018 a été satisfaisante (part de marché en progression de près de 1% et 15% de nouveaux clients), Axalta passe vite en revue ses résultats pour aborder les innovations qui prendront toute leur ampleur dans les mois à suivre.

« Nous sommes conscients qu’avec nos produits et nos solutions, nous apportons aussi de la complexité. Les distributeurs et les réparateurs ont des besoins différents et nous savons y répondre. Mais l’innovation est la clé. Nous voulons être considéré comme l’entreprise qui innove le plus sur le marché de la réparation-collision ou de la carrosserie/peinture ».

Laurent Oliveras, directeur général d’Axalta France, annonce la couleur pour l’année 2019 et les suivantes : elles seront innovantes et digitales.

"Plus qu'un produit, un concept"

Avant d’annoncer les deux grandes nouveautés du fabricant de peinture, ce dernier rappelle qu’un nouveau centre de recherche et de développement a vu le jour à Philadelphie, aux Etats-Unis. Avec les trois autres existants, il compte ainsi 1400 ingénieurs travaillant sur la R&D et enregistre plus de 1000 brevets. Alors oui, des produits innovants peuvent donc être créés !

Axalta proposera, au deuxième trimestre 2019, « non pas un produit mais un concept de réparation le plus rapide au monde ». Déclinable pour les trois marques du groupe, soit Cromax, Standox et Spies hecker, le système « Energie ultra performance » se compose de produits d’apprêt, de base et de vernis et utilise une technologie brevetée développée par Axalta, soit l’utilisation de l’humidité ambiante pour accélérer le séchage. Le fabricant promet à ses clients d’accroître leur productivité et leur rentabilité grâce à trois points essentiels : réduction de temps de traitement jusqu’à 50% et de coûts d’énergie jusqu’à 70% (séchage à 40°C voire à 20°C) ainsi qu’un gain produit de l’ordre de 25%.

« Nous sommes les premiers à créer cette technologie. Elle nous permettra de toucher beaucoup plus de segments d’activité ou de convaincre d’autres professionnels de travailler avec nous », ajoute Laurent Oliveras.

Il fait notamment allusion à la carrosserie rapide (concept Repair Zen chez Five Star), la remise en état avant restitution (LOA) ou d’accentuer sa présence sur le marché VO avec la préparation des véhicules.

« Nous voulons permettre aux carrossiers réparateurs d’intercaler le flux rapide sur leur flux classique et ainsi d’accroître leur productivité ».

La peinture sans fil

L’autre nouveauté concerne le teintier, ou le nuancier, qui n’aura bientôt plus sa place dans les carrosseries et où le WiFi garantira le business. Tout sera automatisé parce que le digital est la deuxième priorité d’Axalta. Toujours dans le but de favoriser la productivité des ateliers et carrosseries, le fabricant de peinture lance une solution 100% numérique pour la gestion totale des couleurs. Chromaconnect comprend ainsi des spectrophotomètres, une base de données de formules, une connexion sans fil aux périphériques (imprimante ou balance) et un accès à distance au stock ou encore à la commande en ligne. Aussi, ce Phoenix Cloud se déclinera en trois niveaux, Base, Classic Hit-TEC Performance avec une connexion à une tablette par exemple : « on imagine très bien flasher la teinte dès la réception du véhicule en atelier. Le Old School est terminé, les professionnels doivent s’ouvrir à un nouveau monde via des solutions connectées plus rapides et plus précises pour eux », assure Laurent Olivera.

Toutes les explications sont à découvrir surwww.spieshecker.com.