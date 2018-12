Un an après avoir racheté les sites Hyundai de Fréjus et de Draguignan au groupe Maurin, l’entité dirigée par la famille Baldassari vient de finaliser l’acquisition de. Cette affaire, qui représente un volume de, était détenue depuis 2013 par la famille Sanchez (groupe Mozart Autos), qui continue d’exploiter les marques du groupe Fiat ainsi que Suzuki et Mazda dans le département voisin des Alpes-Maritimes.Avec cette opération, le groupe Baldassari renforce ainsi sa présence à Fréjus* de même que son partenariat avec les marques Mazda et Mitsubishi, qu’il distribue à Toulon (avec Honda). Avec Subaru, il ajoute une 6e marque à son portefeuille. A moyen terme, l’opérateur entend acquérirLe groupe familial est également implanté à Marseille (Hyundai, Porsche) et à Avignon (Porsche).à Aix-en-Provence, pour une ouverture prévue fin 2019.Premier distributeur Hyundai en France en 2017, le groupe Baldassari devrait commercialiser près de(dont plus de 1 600 Hyundai) et représenter un chiffre d’affaires d’environ*Retrouvez dans le prochain numéro de L’argus pro (parution le 13 décembre 2018) un dossier consacré au marché automobile dans les villes de Fréjus et de Saint-Raphaël