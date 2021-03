Pollution, congestion…toutes les grandes villes sont confrontées au même problème et la pression des administrés se fait plus forte sous l’angle de l’environnement et de la santé publique, même si les réactions sont aussi paradoxales. Le sujet est donc difficile à traiter pour les élus, le consensus se révélant pour l’heure introuvable, Paris en étant une parfaite illustration.En mars 2019, la ville de Barcelone, deuxième ville d’Espagne après Madrid avec 1,7 million d’habitants et une densité de circulation élevée de 6 000 véhicules par km², a été frappée par un pic de pollution très sévère, qui avait mis à mal les équipes d’, notamment, en charge de l’urbanisme, de l’écologie et de la mobilité. Surtout que la ville n’est pas dans les clous des préconisations de l’Organisation mondiale de la santé.La mise en place d’une Zone à basses émissions (ZBE) avait été décidée et elle entrera en vigueur le premier janvier 2020. Les véhicules les plus polluants, en l’espèce les véhicules à essence d’avant 2000 et les diesels d’avant 2006, n'auront plus le droit de circuler dans une grande partie de la ville en semaine (les voitures vieilles de plus de 20 ans sont déjà interdites de circulation pendant les jours de semaine depuis le début de l’année). Selon la mairie, cette mesure concerne quelque 125 000 véhicules et le gain potentiel en termes de pollution serait une réduction des émissions polluantes de l’ordre de 15% d’ici 2024.Cependant, Ada Colau affirme que ce ne sera peut-être pas suffisant et ne cache pas que l’option d’un péage urbain est sur la table. Ce choix sera conditionné par la première étude d’impact de la ZBE, six mois après sa mise en œuvre.Si les résultats ne sont pas suffisamment probants, le péage urbain pourrait s’imposer. Selon une étude commandée par la mairie, cette mesure permettrait une réduction annuelle des émissions polluantes de 11%.