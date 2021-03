Comment vont les marques françaises ?

Combien de ventes saines ?

Comment L’argus procède

Ventes en recul de 8,4% en juin ! Cette annonce, portant qui plus est sur le mois le plus fort de l’année, fait le même effet qu’une claque dans la figure ou un but encaissé après 5 minutes d’un quart de finale de Coupe du Monde de football. Heureusement, une information complémentaire en adoucit aussitôt l’impact : 19 jours ouvrés en juin 2019, contre 21 en juin 2018. Un simple calcul rend donc le sourire : à même nombre de jours ouvrés, le marché automobile français aurait été en juin en hausse de 1% par rapport à juin 2018. Même atténuation sur la période janvier-juin : officiellement, ventes en repli de 1,8% mais baisse ramenée à 1% à nombre égal de jours ouvrés.Dès lors, pas de panique. Le cru 2018 avait été exceptionnellement bon pour le marché français, au détail près qu’il avait été dopé par un nombre record de ventes stratégiques (loueurs de courte durée, achat direct par concessionnaires). Dans ces conditions, un maintien à ce niveau en 2019, voire une légère baisse, serait un excellent résultat, surtout si les constructeurs mettent la pédale douce sur les fausses ventes.Les marques françaises ont connu des bonheurs divers en juin. Comme prévu puisqu’elles sont en phase de renouvellement de leur modèle majeur,. Contrairement à. Au cumul, Dacia inclus, les forces tricolores occupaienten juin, soit davantage que lors des cinq premiers mois 2019 (54,9%). Cette avancée élève à 55,2% leur part de marché sur leur sol sur le premier semestre.Certes, c’est moins bien que sur la même période voilà cinq ans : 56,7%. Mais exactement la même part que sur les premiers mois 2018. Autrement dit, l. Ce qui laisse entrevoir une belle deuxième partie du parcours, quand les nouvelles Clio et 208 inonderont le marché français.En chiffres absolus, les immatriculations se maintiennent à bon niveau. Voilà pour l’apparence. La réalité est moins rose : plus que jamais, le marché français dope ses résultats à grands coups de ventes aux loueurs de courte durée et aux concessionnaires. On les appelle pudiquement « ventes tactiques» ou « ventes grises ». En réalité, ce sont des fausses ventes, des ventes sans client final, des modèles qui viennent remplir les parkings de concessions sous panonceau « Occasions récentes » ou, pire encore, « Occasions zéro km »…En juin, plus fort mois de l’année, le marché français a battu un record historique. Pas de quoi se vanter, il s’agit hélas du record des ventes grises :Cet abus fait chutersur le premier semestre 2019. Jamais, de l’histoire du marché français, cette proportion n’était tombée si bas. Pour mémoire, voilà cinq ans, la part des ventes saines dans le total des immatriculations était de 71% au terme du premier semestre, et l’an dernier, de 67,5%. La pente est donc orientée dans le mauvais sens, et s’accélère.leur part augmente : 19,7% de janvier à juin 2014, 20,1% sur la même période en 2018,. Ce sont donc: 51,2% à mi-année 2014, 47,4% à mi-année 2018,, dont seulement 43% en juin. C’est mauvais signe pour le marché français.Deuxième motif d’inquiétude, les marques françaises, jusque-là plutôt vertueuses, ont brusquement lâché la bride sur les fausses ventes : 63% du total de leur immatriculations en juin quand la moyenne nationale est de 65%, 65% depuis le début de l’année (moyenne nationale, 66%). Certes, le renouvellement de leur modèle phare, Clio et 208, fait traverser à Renault et Peugeot une période de basses eaux. Il est alors tentant d’ouvrir la vanne des ventes grises pour se maintenir à flot. Mais tout de même,alors que la moyenne nationale est de 44%, ce déficit fait froid dans le dos. Vivement que les nouvelles Clio et 208 viennent redresser les résultats de Renault et Peugeot, et surtout, la part des ventes saines dans leurs immatriculations. L’heure des comptes viendra à la fin de l’année. Mais pour l’heure, la tendance est inquiétante : le marché français se tire une balle dans les roues en trafiquant ses chiffres avec des ventes grises en perpétuelle augmentation. Une déviance particulièrement sensible chez les marques françaises, surtout Renault.Pour obtenir le total des ventes à sociétés, L’argus agrège ventes aux entreprises (flottes,véhicules de fonction) et locations longue durée, souvent le fait de professions libérales. Les ventes à loueurs cumulent ventes à loueurs de courte durée (Avis, Europcar etc.) et à clients en transit provisoire, dites « TT ». Les ventes à réseau cumulent ventes directes aux concessionnaires (voitures de démonstration ou courtoisie) et ventes à tarif préférentiel aux employés des constructeurs.Enfin, le total des pourcentages des ventes saines et tactiques n’atteint 100% (99,1% sur les six premiers mois 2019). Car il existe un autre canal de distribution : les ventes aux administrations, de faible nombre et quasi-monopole des marques françaises.Données statistiques : Julien Marteil et AAA