Comment vont les marques françaises ?

Le marché français piétinait ces derniers mois. Il a trébuché en juillet. A première lecture, le recul des ventes par rapport à juillet 2018 semble modéré : -1,8%. Mais recalculé avec un nombre égal de jours entre ces deux mois, il prend toute son ampleur : -6% ! A fin juin, le marché accusait un retard de 1% sur ses résultats 2018. Juillet a porté ce déficit à - 1,8% sur les sept premiers mois de l’année.

Le cru 2018 avait toutefois été marqué par deux caractéristiques : un niveau très élevé… et un nombre record de ventes stratégiques (loueurs de courte durée, achat direct par concessionnaires). Dès lors, une légère baisse en 2019 n’aurait rien d’infamant, surtout si elle est compensée par un volume moins important de fausses ventes.

Les couleurs françaises ont viré au pâle en juillet : seulement 44,9% de part de marché pour les marques tricolores, ce qui ramène leur pénétration à 48,1% depuis le début de l’année.



>> Lire aussi Marché VPN : le mois de juillet 2019 s'inscrit en recul de 1,8%

Certes, avec le concours de Dacia, elles restent majoritaires sur leur sol : 54,6% des ventes sur janvier-juillet, exactement le même pourcentage qu’en 2018. Mais voilà cinq ans, leur taux de couverture était supérieur : 55,4% des véhicules vendus de janvier à juillet 2014 portaient un blason français.



En juillet, c’est surtout Renault qui a failli : -14%. Le renouvellement de la Clio, son modèle-phare, n’explique hélas pas tout. Les piètres résultats de la première marque de France (-5,3% depuis le début de l’année) sont dus à la mévente de sa gamme supérieure (Espace, Talisman, Kadjar, Scénic, Mégane). Confronté à la même difficulté, le renouvellement de la 208, Peugeot s’en sort d’ailleurs mieux : +0,3% en juillet, -3,8% depuis le début de l’année.

Pour DS, l’effet DS7 n’aura guère duré : -0,1% en juillet, -1,3% sur les sept premiers mois. Dacia, habitué aux vents favorables, n’est pas au mieux de sa forme : +1,5% en juillet, mais -1,3% sur l’année. Les incertitudes sur l’avenir du diesel pèsent sur les ventes de la filiale low-cost de Renault, car le client Dacia, économe, redoute le budget énergétique d’un Duster essence. Il n’est donc que Citroën, porté par le succès du C3 Aircross et du C5 Aircross, à voguer pavillon haut : +12,8% en juillet, +11,6% depuis janvier. Mais vivement que les nouvelles Clio et 208 donnent leur pleine mesure. Car Citroën, à lui seul, ne peut maintenir le navire français à flot.

Combien de ventes saines ?

Les loueurs de courte durée garnissent leur parc avant l’été. Ils ont donc peu acheté en juillet : 10% des ventes totales du mois. Du coup, le marché français est redevenu vertueux : 49% de ventes à particuliers, 25% de ventes à sociétés, soit 74% de ventes saines. Ce bon résultat corrige un peu la dérive constatée depuis janvier : la part de ventes saines est de 67,1% sur les sept premiers mois de l’année (45% à particuliers, 22% à sociétés), contre 66,1% à fin juin.



Pas de quoi pavoiser, toutefois : les ventes saines représentaient 68,2% il y a un an à même date, et 73,2% voilà cinq ans sur la période janvier-juillet 2014. Il faudra donc davantage qu’un mois de juillet pour remettre le marché français dans les bons rails. Car sur le long terme, les ventes appelées pudiquement « tactiques » (loueurs de courte durée, réseau) rongent le marché français en augmentant au rythme inexorable de 1% par an…

Les marques françaises ont bien corrigé le tir en juillet : 75% de ventes saines, voire 78% avec le concours de Dacia. Elles restent cependant, avec une part de ventes saines de 66%, légèrement en dessous de la moyenne de l’ensemble des marques constatée depuis janvier (67,1%).



Bien sûr, toutes ne sont pas logées à même enseigne. Renault est à la peine : 64% de ventes saines sur les sept premiers mois 2019. Peugeot parvient, en dépit de résultats affectés par la fin de carrière de la 208, à se maintenir juste au-dessus de la moyenne nationale, avec 68% de ventes saines. Citroën se pose juste au niveau de flottaison : 67% de ventes saines depuis janvier. Pas DS, à hauteur de Renault avec 64% de ventes saines. Dacia reste un parangon de l’orthodoxie commerciale : 79% de ventes saines, avec un taux de 77% auprès des particuliers. Mais Alpine, avec la fraîcheur des débutants, fait encore mieux : 83% de ventes à particuliers hissent la firme de Dieppe à 90% de ventes saines ! Il faut donc se lever tôt pour trouver une A 110 sous panonceau « Occasion récente » ou « Occasion zéro km » dans l’arrière-cour d’une concession Alpine…



>> Lire aussi Baromètre de L'argus : beau temps en juin, mais un gros nuage menace

Données statistiques : AAA et Justine Pérou

Infographies : Thierry Buyse, Frédérique Schiele et Gilles Fraval

Comment L'argus procède

Pour obtenir le total des ventes à sociétés, L’argus agrège ventes aux entreprises (flottes,

véhicules de fonction) et locations longue durée, souvent le fait de professions libérales. Les ventes à loueurs cumulent ventes à loueurs de courte durée (Avis, Europcar etc.) et à clients en transit provisoire, dites « TT ». Les ventes à réseau cumulent ventes directes aux concessionnaires (voitures de démonstration ou courtoisie) et ventes à tarif préférentiel aux employés des constructeurs.

Enfin, le total des pourcentages des ventes saines et tactiques n’atteint 100% (99% sur les sept premiers mois 2019). Car il existe un autre canal de distribution : les ventes aux administrations, de faible nombre et quasi-monopole des marques françaises.