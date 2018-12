Comment vont les marques françaises ?

La séquence n’est pas bonne. Neuf mois de hausse de janvier à août. Puis le déclin : ventes en recul de 12,8% en septembre, 1,5% en octobre et 4,7% en novembre. Retournement de la conjoncture économique, détérioration du climat de confiance ? L’examen dans le détail des résultats de novembre accrédite plutôt l’hypothèse d’un juste retour de boomerang, après un mois d’août (+ 40%) marqué par une dérive des ventes directes aux concessionnaires comme le marché français n’en avait jamais connu., a enregistré en novembre un cuisant repli de 54% de ses ventes… Normal : les « occasions zéro km » fabriquées en août font concurrence déloyale aux modèles neufs : les mêmes à moindre prix… A un degré moindre, Renault, marque française qui a le plus cédé en aout à la tentation des ventes tactiques, est aussi celle qui recule le plus en novembre : - 25%.Cette contre-performance n’a pas trop terni les couleurs françaises en novembre : recul de 4,2%, légèrement moins que l’ensemble du marché. Mais cetteLa filiale low cost de Renault a profité de ce bond pour déloger VW de la 4e place du marché français au cumul de onze premiers mois 2018 !Ainsi, Dacia inclus, la part de marché des marques françaises a progressé ces cinq dernières années : 52,7% à fin décembre 2013, 53,6% à même période en 2017, 54,2% à fin novembre 2018. Mais, à mieux y regarder, cette maîtrise de leur territoire national est uniquement dû à l’apport de la filiale de Renault. Sans Dacia, la mariée est moins belle : 47,8% de couverture du marché français en 2013 pour les marques tricolores, 48,0% en 2017 47,7% en 2018…A quelque chose malheur est bon. Les occasions zéro km sont suffisamment nombreuses sur le parking des concessions depuis leur flambée en août pour que les constructeurs résistent à la tentation d’en fabriquer d’autres… Ils ont donc réduit la part des ventes tactiques en novembre à 25% du total des immatriculations (8,4% auprès des loueurs de courte durée, 16,6% de ventes directes aux concessionnaires). Jamais depuis le début de l’année les ventes saines n’avaient représenté 75% du marché, avec de surcroît une part très élevée (50,9%) de ventes à particuliers. Le profil commercial vertueux de ce mois de novembre permet au marché français de redresser la tête au bilan des onze premiers mois, contre 69,2% à fin octobre. C’est certes moins bien que voilà cinq ans sur la même période : 74,4%. Mais un poil mieux, malgré le coup de chaud d’août, que sur les onze premiers mois 2017 : 69,5%. Sauf dérapage en décembre, l’exercice 2018 sera donc à marquer d’une pierre blanche : stabilisation, voire léger recul des ventes tactiques, alors qu’elles progressaient régulièrement de 1% par an depuis une décennie.Bonne nouvelle supplémentaire, les marques françaises ont continué en novembre à serrer la vanne des ventes tactiques : 76% de ventes saines, soit 1 point de mieux que la moyenne de constructeurs. Dans le détail, 79% de ventes à particuliers et sociétés pour Dacia, 76% pour Peugeot, 75% pour Citroën, et 74% pour Renault.Les marques françaises confortent ainsi leurs positions : avec 72,1% de ventes saines depuis le début de l’année, elles restent nettement au-dessus de la moyenne du marché (69,6%). Dacia est toujours hors-concours : 86,0% de ventes saines. Peugeot (72,7%) dépasse lui aussi la moyenne. Citroën (69,4%) et Renault (68,8%) sont juste en dessous.Pour obtenir le total des ventes à sociétés, L’argus agrège ventes aux entreprises (flottes, véhicules de fonction) et locations longue durée, souvent le fait de professions libérales. Les ventes à loueurs cumulent ventes à loueurs de courte durée (Avis, Europcar etc.) et à clients en transit provisoire, dites « TT ». Les ventes à réseau cumulent ventes directes aux concessionnaires (voitures de démonstration ou courtoisie) et ventes à tarif préférentiel aux employés des constructeurs.Enfin, le total des pourcentages des ventes saines et tactiques n’atteint 100% (99,5% sur les onze premiers mois 2018). Car il existe un autre canal de distribution : les ventes aux administrations, de faible nombre et quasi-monopole des marques françaises.Données statistiques : Bertrand Gallienne et AAAGraphiques : Thierry Buyse