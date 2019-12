Comment vont les marques automobiles françaises ?

Attention, effet d’optique. La hausse du marché parait faible en novembre : +0,65% (172 735 ventes). Mais ce mois comptait 19 jours ouvrés, contre 21 en novembre 2018. A nombre égal de jours, la progression aurait été spectaculaire : +11% (190 916 ventes). Mieux encore, les comptes annuels du marché français auraient basculé dans le vert. A lire strictement les chiffres, il accuse à fin novembre un léger retard : 2,003 millions de ventes, contre 2,008 millions en 2018 (- 0,3%). Sauf que la comparaison est faussée : 232 jours ouvrables en 2018, 230 en 2019. Avec deux jours supplémentaires pour rétablir l’équilibre, le marché aurait engrangé 2,021 millions de ventes à fin novembre 2019, et, pour la première fois de l’année, affiché une progression : +0,6%.

C’est à la fin du bal, donc au 31 décembre, qu’on paie les musiciens. Mais sur sa lancée des deux derniers mois, et décembre qui comptera cette fois plus de jours ouvrables qu’en 2018, la récolte 2019 devrait frôler les 2,2 millions de ventes. Soit un excellent cru : le deuxième ou le troisième de la décennie après 2010 (2,252 millions) et 2011 (2,204). Ce vent porteur souffle dans les voiles des marques françaises. Pour Renault et Peugeot, l’année s’annonçait délicate avec la fin de vie et le remplacement en seconde partie d’exercice de leur modèle majeur : Clio ici, 208 là. Elles ont bien limité la casse. La Clio V tourne maintenant à plein régime (8 962 ventes en novembre) et contribue largement au rebond de Renault sur ce mois (+ 27%). Le recul de Renault depuis janvier tombe ainsi à 2,1%, et devrait encore s’amenuiser en décembre. Peugeot (- 4,0% en novembre) vient d’introduire la nouvelle 208. Elle aura donc peu d’effet sur ses résultats 2019. Mais Peugeot n’a pas à rougir de son score en cette année de transition 208 : - 3,4% depuis janvier. Avec Clio V et nouvelle 208 en première année pleine, et l’aide de leurs dérivés Captur II et 2008 II, Renault et Peugeot n’ont guère d’inquiétudes à nourrir pour 2020.

Les marques françaises à 48% du marché automobile

Renault et Peugeot ont bien résisté. Citroën (+ 9,9% depuis janvier) profite du succès de ses nouveaux modèles, C3 Aircross et C5 Aircross. Idem pour DS (+ 8,3%) avec DS7 et DS3 Crossback. Alpine ajoute son écot. Ainsi, au cumul, les marques françaises continuent de peser lourd dans la balance du marché : 48% des ventes à fin novembre, 54,3% en enrôlant Dacia. C’est certes moins qu’il y a cinq ans : les couleurs françaises recouvraient 50% du marché à fin novembre 2014 (55,7% avec Dacia). Mais mieux qu’il y a un an : 47,7% à fin novembre 2018 (54,2% avec Dacia). Les marques françaises ont logiquement cédé du terrain face à l’offensive en plusieurs vagues des marques étrangères provoquée par l’ouverture des marchés. Pas une offense, c’était la règle du jeu : perdre un peu sur son sol pour progresser ailleurs. Mais à en juger par l’exercice 2019, l’hémorragie semble enrayée : les marques tricolores tiennent fermement leurs positions en France.

Combien de ventes saines ?

Là, ce n’est plus un effet d’optique dû à un nombre de jours ouvrés différents d’une année sur l’autre, c’est un trucage. Les comptes du marché automobile français sont artificiellement dopés par une part de plus en plus importante de ventes sans client final. Autrement dit, de fausses ventes : des véhicules immatriculés par les concessionnaires et loueurs de courte durée, aussitôt remis sur le marché sous étiquette « Occasion récente » ou « Occasion zéro km ».

Le nombre de ces véhicules croît inexorablement depuis deux décennies au rythme de 1% par an. Ils représentaient 26% du marché français voilà cinq ans, à fin novembre 2014, 30% voilà un an. Leur part est montée à 31% sur les onze premiers mois 2019…

En parallèle, et c’est très mauvais signe pour la santé d’un marché, la proportion de ventes à particuliers s’est effondrée en novembre : 42% des immatriculations, ce qui abaisse sa part sur l’année à 44,6%. Le phénomène prend des proportions alarmantes, car il s’accélère : les particuliers représentaient 52,1% du total des immatriculations voilà cinq ans, et 48,6% à fin novembre 2018. Le marché français ne tient donc que grâce aux achats des sociétés et aux fausses ventes…

30% de ventes aux particuliers pour Renault

Autre mauvaise nouvelle, les marques françaises ne sont hélas pas les dernières à rectifier leurs scores à la hausse à grands coups de ventes fictives. Certes, elles ne tombent pas dans l’excès, il y a pire, notamment Fiat ou Opel. Mais leur part de ventes à particuliers est cinq points en dessous de la moyenne nationale : 37% en novembre, 39% depuis le début de l’année. Peugeot et Citroën gardent le cap sans louvoyer : 69% de ventes saines sur les onze premiers mois 2019, soit un peu mieux que la moyenne du marché. Et Citroën a tenu fermement la barre en novembre avec 49% de ventes à particuliers (37% pour Peugeot).

Mais les scores de Renault ne résistent pas à l’analyse : seulement 9 790 ventes à particuliers en novembre (30% du total des ventes…), soit bien moins que Peugeot (11 702 unités) et à peine plus que Citroën (8 466). Pas un chiffre qui incite à l’optimisme. 66% de ventes saines pour Renault depuis le début de l’année, rien d’alarmant en soi : c’est juste légèrement en dessous de la moyenne nationale (68%). Plus inquiétante est la dégradation de la structure de ventes de Renault en novembre, alors que la nouvelle Clio V est censée tourner à pleine cadence. Et Dacia, jadis championne des ventes à particuliers (95% de ses ventes totales voici quelques années), rentre dans le rang : depuis le début de l’année, 75% de ventes à particuliers, pour 18% de ventes directes aux concessionnaires…

Comment "L’argus" procède ?

Pour obtenir le total des ventes à sociétés, L’argus agrège ventes aux entreprises (flottes, véhicules de fonction) et locations longue durée, souvent le fait de professions libérales. Les ventes à loueurs cumulent ventes à loueurs de courte durée (Avis, Europcar etc.) et à clients en transit provisoire, dites « TT ». Les ventes à réseau cumulent ventes directes aux concessionnaires (voitures de démonstration ou courtoisie) et ventes à tarif préférentiel aux employés des constructeurs.Enfin, le total des pourcentages des ventes saines et tactiques n’atteint 100% (99% sur les onze premiers mois 2019). Car il existe un autre canal de distribution : les ventes aux administrations, de faible nombre et quasi-monopole des marques françaises.Données statistiques : Stéphane Floc’hlay et AAA