Combien de ventes saines ?

Comment L’argus procède

Il faut se méfier des réactions hâtives. Le regain du marché français en février (+ 2,1%) ne méritait pas de déboucher le champagne : il était fictif, car uniquement dû à une progression des ventes tactiques. Le repli des ventes en mars (-2,3%) ne mérite pas davantage d’aller pleurer dans sa chambre.A nombre égal de jours, le résultat eut été positif (+ 2,4%). Secundo, l. Mais la petite santé de Peugeot n’a rien d’inquiétant. Elle est même logique, à l’heure où la marque au lion s’apprête à renouveler le champion sa gamme : - 7% en mars pour la 208.Fort heureusement pour les couleurs françaises : porté par le succès du C3 Aircross, le SUV urbain qui manquait à sa gamme, Citroën va bien, très bien même : +10% en mars, même progression depuis le début de l’année, alors que Renault et Peugeot ont chacun reculé de 4% depuis janvier. Le rythme de la marque aux Chevrons permet à l’ensemble des marques françaises de ne pas perdre trop de terrain face à la concurrence étrangère :, soit à peine 0,1% de moins qu’en 2018 à même parcours. Quand on mesure le poids sur les comptes de Renault et Peugeot d’une Clio et d’une 206 en toute fin de carrières, ce quasi statu quo est même satisfaisant.De surcroît,Ainsi, avec l’aide de la filiale de Renault, l’emprise des marques tricolores sur leur marché national continue d’être forte : 55,3% en mars, et 54,9% sur les trois premiers mois 2019.Certes, c’est moins que voici cinq ans à même parcours (56,6% à fin mars 2014), mais mieux qu’à fin mars 2018 (54,7%). Ce qui augure d’une belle embellie en fin d’année pour les marques françaises quand les nouvelles Clio et 208 seront commercialisées. En définitive, c’est en février qu’il fallait aller pleurer dans sa chambre, et aujourd’hui qu’il faut ouvrir le champagne !Non, réflexion faite, le champagne restera au frais. Car le marché français, pour se maintenir à flot, a une nouvelle fois cédé à la funeste tentation des ventes tactiques :Autrement dit, des modèles destinés à être transformés en occasions récentes voire « zéro km », qui pénaliseront les ventes de véhicules neufs dans les mois à venir.Car les parkings des concessions étaient déjà engorgés : 31% immatriculations « sans client final » depuis le début de l’année.: loueurs de courte durée et réseau représentaient à fin mars 25,8% des ventes en 2014, et 29,9% en 2018.La mauvaise nouvelle de ce mois de mars 2019,, recul de 8% par rapport à mars 2018. Un repli partiellement compensé par les sociétés (21% des ventes totales) : entreprises (11,5%, + 10%) et loueurs de longue durée (9,5%, + 9%). Mais ce sont les particuliers qui annoncent la tendance d’un marché. Et depuis le début de l’année, ils ne se bousculent pas aux portes des concessions : baisse des ventes à particuliers de 5% sur le premier trimestre, ce qui amène les constructeurs à tirer sur la ficelle des ventes tactiques pour écouler leur stock.Malgré ce vent contraire, les marques françaises tiennent plutôt bon la barre :. C’est un peu mieux que la moyenne nationale (66,3% en mars, 68,2% depuis janvier). Dans le détail, Dacia est vertueux : 75,3% en mars, 78,1% depuis janvier. Peugeot aussi : 69,4% de ventes saines en mars, 71,1% depuis janvier. Citroën l’est moins : 65,5% de ventes saines en mars, 68,3% depuis janvier. Renault ne l’est plus : 64,4% de ventes saines en mars, 67,9% depuis janvier.Le véritable motif d’inquiétude au terme de ce mois de mars 2019 n’est donc pas le recul d’un marché qui serait resté en légère progression à nombre égal de jours ouvrables, mais la recrudescence des ventes tactiques.Pour obtenir le total des ventes à sociétés, L’argus agrège ventes aux entreprises (flottes, véhicules de fonction) et locations longue durée, souvent le fait de professions libérales. Les ventes à loueurs cumulent ventes à loueurs de courte durée (Avis, Europcar etc.) et à clients en transit provisoire, dites « TT ». Les ventes à réseau cumulent ventes directes aux concessionnaires (voitures de démonstration ou courtoisie) et ventes à tarif préférentiel aux employés des constructeurs.Enfin, le total des pourcentages des ventes saines et tactiques n’atteint pas 100% (99,2% sur les trois premiers mois 2019). Car il existe un autre canal de distribution : les ventes aux administrations, de faible nombre et quasi-monopole des marques françaises.Données statistiques : Bertrand Gallienne et AAA