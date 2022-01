Les chiffres clés (avril 2019)

Commentaire

Enfin un très bon mois dans l’absolu : les +4,8% d’immatriculations VO VP et +0,8% de VO VUL donnent le ton. Mieux : en VP, toutes les tranches d’âges jusqu’à 8 ans sont en progression et, si les +5 ans affichent un -1,1%, il s’agit seulement des VO les plus anciens. Tous les canaux de vente des VO affichent le sourire en avril. La distribution témoigne d’un boost très net dû à la prime de conversion, tout comme les loueurs de longue durée dont la grande majorité des retours sont éligibles à la prime.Les loueurs de courte durée bénéficient d’une activité saisonnière entraînant l’emploi d’une flotte plus importante (gage de forts retours à l’automne). Les enchéristes ont profité de très bons niveaux de VO issus de reprises des groupes de distribution.développant toujours plus leur activité de sourcing.Enfin, les infomédiaires internet confirment, avec un avril dynamique, que le premier quadrimestre aura été de très bonne facture. Les ratios de rentabilité de la distribution sont également en progression, l’activité reprend des hauts niveaux de profitabilité aux acteurs.: +6%: 12 400€ Ht / en hausse: 2 230€ Ht / en hausse: 640€ Ht / en hausse: 338€ Ht / en hausseLe CA progresse de 6% par rapport à avril 2018, notamment à cause des matériels récents en stock.. Ceci, en dépit de FREVO encore élevés à 640€.