Selon les mots de Carlos Tavares, président du directoire du groupe PSA, « La construction d’un consortium européen de la batterie que nous appelions de nos vœux est aujourd’hui une réalité. Je tiens à saluer l’engagement des équipes Total/Saft et PSA/Opel qui ont permis que ce projet se concrétise. Cette nouvelle étape s’inscrit en cohérence avec notre raison d’être : offrir aux citoyens une mobilité propre, sûre et abordable et donne au groupe PSA un avantage compétitif dans un contexte de développement des ventes de véhicules électriques. ACC fait progresser le Groupe PSA sur le chemin de sa neutralité carbone ».

Un projet à 5 milliards d'euros

En effet, un accord vient d’être signé entre le groupe automobile PSA et le pétrolier Total et leurs marques respectives, Opel et Saft, pour la création d’une nouvelle entité commune (partagée à 50/50) intitulée Automotive Cells Compagny. Rappelons que c’est une étape franchie supplémentaire dans le cadre de l’Airbus des batteries européen, à l’initiative de la France et de l’Allemagne. Tous deux prévoient de donner naissance à "un acteur mondial de référence dans le développement et la fabrication de batteries pour l’industrie automobile au meilleur niveau de performance dès 2023". Le projet a bénéficié du soutien financier des pouvoirs publics français et allemands pour un montant de 1,3 milliard d’euros, mais à terme il représentera plus de 5 milliards d’euros d’investissements.



A noter que Yann Vincent, ex-patron de l’industrie du groupe PSA, a été nommé directeur général d’ACC et aura pour mission de la mettre en œuvre et de la développer. Ghislain Lescuyer en sera le président du conseil d’administration.

Les ambitions d’Automotive Cells Company (PSA et Total)

Répondre aux enjeux de la transition énergétique en réduisant l’empreinte environnementale des véhicules tout au long de la chaîne de valeur.

Produire des batteries pour véhicules électriques qui seront au meilleur niveau technologique en termes de performance énergétique, d’autonomie, de temps de charge et de bilan carbone.

Développer une capacité de production indispensable pour accompagner la croissance de la demande de véhicules électriques sur un marché européen estimé à 400 GWh de batteries à l’horizon 2030, soit 15 fois le marché actue l.

l. Assurer l’indépendance industrielle de l’Europe tant pour la conception que la fabrication des batteries. Cela correspondra à la production de 1 million de véhicules électriques par an , soit plus de 10% du marché européen.

, soit plus de 10% du marché européen. Se positionner en tant qu’acteur compétitif majeur pour approvisionner les constructeurs de véhicules électriques.



Pour l'instant, l'entité ACC va donner la priorité à la recherche et développement pour mettre au point de nouvelles technologies de cellules lithium-ion à haute performance sur deux sites à Bordeaux, en Gironde, et un pilote à Nersac, en Charente-Maritime. Ensuite, viendra le temps de la production en série, qui pourra débuter dans les deux gigafactories, prévues à Douvrin (Hauts-de-France) et à Kaiserslautern (Allemagne), dès 2023.



Dans une note envoyée, FO PSA dit se réjouir de la naissance d'ACC : « FO n'a pas ménagé ses efforts pour défendre ce projet et les atouts du site de Douvrin qui se verra confier la production. Une bonne nouvelle pour l'activité et l'emploi ».