Selon les données de l’Avere, il s’est immatriculé 18 145 véhicules électriques et hybrides rechargeables (PHEV) en août 2021 (VP et VUL), soit une croissance de 60 % par rapport au même mois l’an passé et une part de 16,6 % du marché automobile français. Les modèles 100 % électriques ont grimpé de 77 % (10 630 unités) et les PHEV de 42 % (7 515). Au cumul des huit premiers mois, ce sont 187 585 véhicules électrifiés qui ont été immatriculés en France, affichant un bond de 91 % par rapport à la même période l’an passé.



« Dans un mois d'août calme, comme à l'accoutumée, les véhicules électriques et hybrides rechargeables ont, pour la première fois, dépassé les 16 % de parts de marché, analyse Cécile Goubet, déléguée générale de l'Avere-France. La progression est palpable : les immatriculations ont augmenté de 60 % par rapport à août 2020 et même de 355 % si l'on compare avec 2019. De belles performances alors que le marché automobile français est toujours en repli, avec un cumul à fin août 2021 à – 20 % par rapport à fin août 2019. Cet accroissement des volumes est à associer à un réseau de recharge public qui se densifie : la France compte aujourd'hui environ 40 000 points de recharge ouverts au public, contre près de 31 000 en janvier. C'est la première année que l'on observe une telle accélération. » La performance de Tesla n'est pas non plus étrangère à cette croissance puisque 2 541 unités (+ 873 %) de la Model 3 ont été enregistrées sur ce seul mois (15 668 sur huit mois).





L'électrique davantage plébiscitée des particuliers que des sociétés

Selon les données de l’Avere, ce sont les clients particuliers qui représentent le gros des achats de véhicules électriques (57,1 %), contre 42,9 % pour les entreprises. Concernant les hybrides rechargeables, le marché reste très fortement porté par les entreprises (75 %). Plus d’un véhicule électrifié sur cinq (23 % précisément) a été immatriculé en Île-de-France en août. Suivent les régions Auvergne-Rhône-Alpes (13,7 %) et Paca (11,5 %).