Nous récupérons entre 70 et 100 contacts intéressants à chaque édition, qui vont alimenter la vingtaine d’ouvertures que nous réalisons chaque année. In fine, nous avons en moyenne deux ou trois candidats qui signent un contrat de franchises. Mais, dans les faits, ces signatures se concrétisent rarement l’année du salon, mais plutôt la suivante, car il s’agit d’un projet, professionnel mais aussi de vie, qui réclame du temps. Par conséquent, l’investissement sur un tel évènement se mesure sur la durée.Aujourd’hui, notre expansion se concrétise uniquement dans le cadre de la franchise. Nous devrions conclure l’exercice 2019 avec 376 centres en France. Nous avons un socle de 34 succursales, qui ne bouge pas. Ces centres sont indispensables afin de démontrer la solidité de notre modèle, d’éprouver l’ensemble des tests menés avant un déploiement à plus grande échelle en franchise, de former et de faire évoluer les collaborateurs.Sur le plan territorial, même si nous sommes implantés partout, nous ciblons plus particulièrement le grand quart Sud-Ouest, la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et l’Est de la France. Par exemple, dans le Sud-Ouest, nous avons beaucoup de mal à trouver des candidats, et cela ne concerne pas que notre enseigne. Ensuite, en local, nous avons un tiers de nos centres qui sont implantés en centre-ville, 15% auprès des grands centres commerciaux et le reste se répartit à part égale entre le péri-urbain et les zones d’activités commerciales (ZA). Au regard de notre modèle, il est compliqué de viser les grands centres commerciaux, car les loyers y sont très élevés. Nous avons aussi une vocation de proximité.Le premier vecteur est notre site internet dédié au recrutement, qui génère 55% de nos contacts. Viennent ensuite la presse spécialisée, les salons et, depuis peu, les réseaux sociaux.Non, il n’existe qu’un profil type de centre Midas en France. En revanche, les prestations délivrées peuvent varier en fonction des zones d’implantations. Par exemple, et depuis quatre mois désormais, nous avons six sites en France qui interviennent sur les deux roues, via principalement un corner spécifique au sein du point de vente. Nous en aurons une dizaine à fin 2019.Nous avons une quinzaine de centres qui sont actuellement habilités à intervenir sur les véhicules électriques et hybrides, principalement dans les métropoles, et nous en visons une centaine à horizon 2020, soit un tiers du réseau. En revanche, le Midas d’aujourd’hui ne sera pas forcément celui de demain, notamment en centre-ville. L’offre servicielle et la configuration du site seront amenées à évoluer au gré des transformations des contraintes environnementales et de circulation dans les villes.L’expérience continue à Boulogne-Billancourt, mais nous n’avons pas prévu d’investir d’autres parkings dans les prochains mois. Il s’agit d’une piste envisageable à l’avenir pour répondre aux problématiques des centres-villes mais aussi désengorger nos centres. Cela préfigure certainement d’autres initiatives, et ce d’autant plus que ce type de projet s’inscrit en parfaite cohérence avec notre nouvelle signature, « Midas, pour vous on se dépasse », et nos missions.Compte tenu de la croissance du marché de l’occasion et des perspectives qui en découlent pour un réseau de fast-fitter comme le nôtre, c’est effectivement un sujet et une piste de développement. Mais le projet est porté par Mobivia, non par Midas.Je n’ai pas de remontées chiffrées par rapport à ce développement mais le but premier était surtout d’être conforme à la réglementation. Honnêtement, nous n’avons pas senti une forte demande des clients sur ce sujet, qui n’a pas d’ailleurs été beaucoup relayé par les pouvoirs publics. Cela reste donc très confidentiel mais ce partenariat avec Careco existe toujours.Nous dénombrons près de 15 000 boitiers Midas Connect qui sont montés. Ils permettent de tisser un lien entre le réseau, le centre et le client particulier, de communiquer avec lui sur l’état de son véhicule, la prise de rendez-vous, de gérer ses déplacements... La fidélité est augmentée de même que le nombre de visites ; par conséquent les contacts entre l’automobiliste et le centre sont plus réguliers. Désormais, la seconde étape consiste à proposer une offre auprès des petites flottes de proximité, auprès desquelles le réseau Midas est bien implanté. Nous espérons lancer ce « Midas Connect Fleet » pour les gestionnaires de flotte au maximum en fin d’année 2019.