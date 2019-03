Pour fêter ses quatre ans d’existence, BestDrive a voulu marquer le coup avec le lancement de sa propre marque de pneumatique. D’après l’enseigne spécialiste de l’entretien, cet anniversaire marque aussi bien la bonne dynamique de développement du réseau que, tous les efforts de recherche et développement qui ont contribué à la commercialisation du pneu BestDrive, « conjuguant performance produit et qualité de service ». Il sera bien entendu fabriqué par le manufacturier Continental qui n’est autre que le propriétaire du réseau noir et jaune et sera disponible dès le 1er avril 2019.

Deux garanties

Car ce nouveau pneu MDD, « sur lequel est affichée distinctement la signature BestDrive », a des atouts à faire valoir. La gamme BestDrive Summer compte 65 dimensions tourisme et SUV ainsi que 10 pour les utilitaires (BestDrive Van Summer).



Avec cette offre et la version Winter qui sera commercialisée en septembre 2019, la marque estime pouvoir couvrir 90% du marché de remplacement. Mais ce n’est pas tout. Outre son positionnement tarifaire inférieur de 20% au prix d’une marque premium, le pneu MDD de BestDrive va pouvoir se différencier de ses concurrents comme le Prevensys de Norauto (Hankook) par exemple, avec l’intégration de deux garanties. La première « client(e) satisfait(e) ou produit échangé » donnera la possibilité à la clientèle de revenir dans un délai de deux semaines et/ou après avoir parcouru moins de 2 000 km pour les changer. La seconde proposera une assurance couvrant la crevaison et le vandalisme valable pendant un an. A savoir que le montage des nouveaux pneus sera à la charge du client.



Pour Jean-Marc Assael, directeur général de l'enseigne BestDrive, « l’objectif est de se caler sur la tendance actuelle dans laquelle évoluent nos concurrents et donc nous souhaitons que notre pneu MDD pèse entre 15 et 30% de nos volumes ». Ce dernier affiche aussi de belles ambitions concernant le développement de son réseau et pense compter 400 centres à terme (contre 220 actuellement). Pour cela, attirer des franchisés serait le meilleur moyen d’y parvenir selon le dirigeant : « nous lancerons notre concept de franchise d’ici à 2020 avec pour cible 80 partenaires dans l’année ».



