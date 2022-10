En sept ans d’existence, BestDrive s’est constitué au gré de rachats successifs de grosses structures en France, à l'image des quelque 140 centres du groupe Massa tombés dans son giron en 2015. L'an dernier, le réseau du groupe Continental a donc largement dépassé les 200 points de service et de vente de pneumatiques dans tout le territoire, générant un chiffre d'affaires de plus de 320 millions d’euros. Et, au 1er juillet 2022, BestDrive a annoncé une nouvelle opération. Entamées il y a un an, des négociations ont permis à Kertrucks Pneus (groupe Kertrucks - multiactivité) de reprendre les 12 agences succursales du réseau implantées dans les départements de la Mayenne, de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, mais également de transformer ses 20 établissements Vulco sous franchise BestDrive.

Kertrucks Pneus et BestDrive veulent s'imposer en Bretagne

En plus que doublant son maillage, l’enseigne renforce sa position en Bretagne, l’une des principales régions de France en termes de transport de marchandises, avec une trentaine de points de service. « L’opération devrait permettre un seul pilotage sur la région pour notamment consolider notre offre de proximité auprès des flottes » souligne Laurent Proust, directeur général délégué de BestDrive. Et d’ajouter : « C’est une réelle fierté d’accueillir un réseau professionnel et diversifié tel que Kertrucks Pneus car nous partageons une vision commune du marché à moyen et long termes. Il s'agit d'un accélérateur dans notre stratégie de construction d’un maillage national complet et de proximité, qui passe par des ouvertures de filiales (plus de 20 ces deux dernières années) et des contrats en franchise (plus de 60 points de vente dorénavant). » Le cogérant du groupe Kertrucks, Jean-François Auger, n’a pas manqué de souligner avoir « apprécié la vision commune à long terme et le professionnalisme de l’enseigne, ainsi que certains outils uniques. Et les projets ne manquent pas ! Cela nous conforte dans la stratégie que nous avons lancée il y a plus de dix ans maintenant en apportant toujours plus de service et de professionnalisme à nos clients ».

Concernant le développement de BestDrive au niveau national, il n’y a pas forcément d'objectifs fixés. Il s'agit avant tout de combler les zones blanches, comme l’Est, et d'augmenter le réseau français, qui pourrait encore grandir de 30 à 40 points de service dans les deux prochaines années. Et Kertrucks pourrait y aider...