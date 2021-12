Ivan Segal, directeur du commerce de Renault France, explique que « la performance de Renault était en berne au 1er trimestre pour différentes raisons ». C’est notamment dû à « un très fort démixage » sur la Clio à cause d’un manque d’offres en termes de motorisations essence et de l’absence de diesel pendant plusieurs mois. Cela s’explique aussi par un « gros travail d’assainissement des canaux » de vente voulu par le plan Renaulution, qui vise à privilégier la rentabilité au détriment des volumes.

Un travail qui « commence à porter ses fruits »

Il se félicite toutefois que ce travail « commence à porter ses fruits » puisque « le 2e trimestre est nettement meilleur, surtout quand on regarde ce qu’on vient de faire sur juin ». Malgré un contexte difficile, avec un canal des particuliers à – 26 % et celui des loueurs courte durée à – 31 % au premier semestre, il affirme ainsi que « Renault reprend des couleurs ».

Sur l’ensemble du 1er semestre, la part de marché de Renault atteint 19,2 % en additionnant les ventes de VP et de VU (et 29,2 % de PDM sur le seul créneau du VU), avec, dit-il, « une courbe de croissance prometteuse si on regarde mois par mois ». Le dirigeant se satisfait d’être, en juin, « leader sur des canaux sains », avec « un score d’environ 16 % » sur celui des particuliers, ce qui illustre la « montée en puissance » de Renault « sur les canaux rentables ».

Autre source de satisfaction pour Ivan Segal, le leadership de Renault se confirme sur les ventes de modèles électriques, qui représentent aujourd’hui 10 % de ses volumes de VP. En additionnant les ventes de véhicules électriques et hybrides, le constructeur français atteint une part de marché de 19,6 %, ce qui le place « devant l’acteur historique » Toyota.

Par ailleurs, malgré des journées portes ouvertes décevantes et des délais de livraison qui s’allongent en raison de la pénurie de semi-conducteurs, Ivan Segal se félicite du bon démarrage de la carrière de l’Arkana, qui permet à Renault « une amorce de reconquête sur le segment C » où la marque « était clairement en déficit ». Il affirme que les prises de commandes ont atteint quasiment le double de l’objectif initial avec un panier moyen plutôt élevé puisque la motorisation E-Tech hybride et la finition R.S. Line représentent respectivement 70 % et 60 % de la demande.

Sans donner de chiffre précis, le directeur du commerce de Renault France Ivan Segal indique ainsi que Renault pense réaliser « un bon second semestre », avec une part de marché supérieure à celle du premier. En prenant en compte la « logique d’assainissement des canaux », la politique de « pricing power » et « le retour sur le segment C », Renault commence à constater une « croissance nette du prix moyen de vente » et souhaite « embarquer le réseau dans cette génération de valeur » grâce à de nouveaux « mécanismes de rémunération plus axés sur la valeur ».

Dacia. « Offrir l’essentiel au meilleur prix »

Selon Thomas Dubruel, directeur commercial, « Dacia est la marque qui monte en France parce qu’elle s’appuie sur une promesse forte », à savoir « offrir l’essentiel au meilleur prix ». Dans un contexte « difficile », notamment marqué par la pénurie de semi-conducteurs, Dacia se classe 4e marque du marché français VP au 1er semestre avec une part de marché de 6,8 %, et même deuxième sur le canal des particuliers avec 13 %, devant Renault. « Ce succès, on le doit à nos produits », dixit Thomas Dubruel. Alors que la Spring « démarre fort » avec plus de 4 000 commandes engrangées en deux semaines, la Sandero reste le modèle préféré des particuliers, comme depuis cinq ans, avec une PDM de 8,8 %.