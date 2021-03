« Ce premier semestre 2019 s’inscrit dans la continuité de la deuxième moitié de l’exercice 2018. Notre croissance repose sur les canaux vertueux que sont les particuliers (part de 45,3%) et les sociétés, sur lesquels nous sommes en progression. Nous avons tenu notre part sur le canal des VD au même niveau que l’an passé et poussé un peu plus les ventes aux loueurs de courte durée, mais à un niveau qui reste raisonnable (14,4% des ventes)», commente Amaury de Bourmont.

« Premier semestre encourageant »

Part de marché au plus haut pour DS en juin

Avec un total de 22 876 immatriculations, la marque aux chevrons a accusé. Si sa part de marché, qui s'est établie à 9,9%, a augmenté de 0,2 point par rapport au mois de juin 2018, elle s’est en revanche nettement rétractée par rapport aux chiffres observés lors des cinq premiers mois de 2019. Par deux fois, en avril et en février, Citroën avait notamment affiché une pénétration de 11,6%.« Notre performance a été très stable sur tout le mois, ce qui n’a pas été le cas de toutes les marques. Le marché a poussé très fort dans les derniers jours. Mais je suis serein quant à notre capacité à retrouver un bon niveau de performance en juillet », explique Amaury de Bourmont, directeur du commerce France de Citroën. Sur l’ensemble du premier semestre, le bilan est favorable puisque. Sa part de marché s’établit à, soit 1,3 point de plus que sur la même période de l’an passé.Le dirigeant se réjouit également de la contribution de l’ensemble des modèles de la gamme. Depuis janvier, les SUV C3 Aircross et C5 Aicross ont représenté un peu plus d’un tiers des ventes de la marque aux chevrons. « Le premier semestre est très encourageant et nous avons pour ambition de faire au moins aussi bien au second. Nous avons encore de la marge de progression avec le C5 Aircross, notamment sur le canal BtoB, qui réclame toujours un peu plus de temps pour être référencé, ainsi que sur le C3 Aircross, qui n’a pas encore donné sa pleine mesure », annonce le directeur du commerce France de Citroën.Du côté de DS, en juin (1er mois de livraison du DS3 Crossback à particulier), Sébastien Vandelle, directeur de DS France, se félicite d’une croissance « cinq fois supérieure à celle du marché premium », sur lequel la marque se positionne à la quatrième place avec 3 592 immatriculations. DS y a enregistré une part de marché de 12,3% (+1,1 point), « soit la plus belle pénétration de la marque en 2019 mais aussi depuis août 2018, date de lancement de notre réseau exclusif ». Au cumul des six mois,, soit une part de 1,13% du marché global et de 9,2% sur celui des premiums. Sébastien Vandelle n’hésite pas à parler d’un « premier semestre très prometteur ». En croissance de 83%, la DS7 a représenté 57% des ventes.