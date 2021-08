Du 30 janvier au 6 février, l’Association nationale pour la formation automobile (ANFA) organisait la 6e édition de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité,

un événement permettant de promouvoir les différents métiers de la filière, qui

rassemblent 500 000 personnes. Alors que plus de 200 lieux de formation et entreprises ont participé à l’événement, l’ANFA salue les acteurs de la branche qui « se sont encore une fois fortement mobilisés, témoignant de leur engagement sans faille en faveur de la promotion des métiers ».

Plus de 450 événements étaient ainsi organisés dans toute la France, dont 200 digitaux, tandis que plus de 260 000 visiteurs ont consulté le site internet dédié à cette semaine. L’ANFA souligne également que les publications sur les réseaux sociaux ont touché 2,4 millions d’utilisateurs, « déclenchant plus de 70 000 interactions », tandis que le spot TV a été vu 1,2 million de fois sur la chaîne Youtube Métiers Services Auto. Point d’orgue digital, le partenariat avec « l’influenceur » Doc Jazy a rassemblé 2,5 millions de vues sur deux vidéos, la première ayant été classée « 1ère tendance » Youtube.





Les métiers de l’automobile intéressent les jeunes

Stéphane Rivière, président de l’ANFA, se réjouit du succès de cette 6e édition : « Nous sommes très fiers d’avoir pu, dans un contexte sanitaire si difficile, faire découvrir des métiers d’avenir ». L’Association estime ainsi qu’en cumulant la fréquentation digitale avec les événements organisés sur le terrain, « des millions de jeunes en phase d’orientation » ont pu

« découvrir et s’informer » sur les différents métiers et les formations du secteur.

Il faut dire que malgré le contexte sanitaire, le nombre de jeunes en formation dans la filière a augmenté pour la sixième année consécutive. Selon l’Observatoire des métiers des services de l’automobile, publié par l’ANFA pendant l’événement, 33 627 alternants ont, par exemple, signé un contrat avec une entreprise en 2020, soit 5,4 % de plus qu’en 2019.