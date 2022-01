Dans un document diffusé auprès des distributeurs Peugeot, la marque au lion avance un week-end de portes ouvertes (12 et 13/09) « solide, dans les conditions particulières de ce mois de septembre 2020 ». Sur un objectif de 7 000 unités, ce sont au total 7 570 commandes (+8%) qui ont été enregistrées au sein des cinq directions régionales (Paris, Metz, Rennes, Lyon et Toulouse), dont 6 860 de voitures neuves et 710 de véhicules de démonstrations. La direction régionale de Metz a réalisé la meilleure performance (1 867 commandes ; +24% par rapport l'objectif).



A LIRE. Les portes ouvertes ont-elles un avenir?

Un taux de ventes sur stock faible

Le taux de commandes sur stock a représenté à peine plus de 20%, « un ratio bas pour des portes ouvertes », selon Peugeot, toutefois conforme aux attentes, et « des délais annoncés jugés longs. Cela a parfois pénalisé la prise de commandes, notamment sur le segment B ». Les 208 et 2008 ont été les modèles les plus plébiscités, représentant 60% des commandes durant le week-end. Les voitures électriques ont pesé 7,6% du mix, une part jugée insuffisante par Peugeot. Le réseau a totalisé, soit 96% de l’objectif qui avait été fixé.

Selon les remontées des directions régionales, le trafic a fortement ralenti le dimanche, surtout l’après-midi, en raison notamment d’un nombre de points de vente ouvert moins important.



A LIRE. Les 10 plus gros distributeurs Peugeot en France en 2019