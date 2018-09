Les inquiétudes envolées, Blablacar souffle enfin. La plateforme française de covoiturage dit avoir atteint la rentabilité sur la période de janvier à août 2018 grâce à une croissance de son activité de plus de 40% par rapport à 2017, et ce, à l’international. Il s’agirait de plus de 50 millions de passagers qui voyageront dans le monde sur l’année 2018. Cette croissance et « une gestion saine de ressources » ont permis ces résultats.

« Atteindre la rentabilité est une étape importante pour BlaBlaCar qui illustre que les licornes (entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars) en forte croissance s’inscrivent dans une réalité économique pérenne. Ne perdons cependant pas de perspective que notre croissance continuera d’être portée par l’innovation, la diversification et l'internationalisation. Nous restons donc avant tout dans une phase d’investissement », déclare Nicolas Brusson, cofondateur et CEO de BlaBlaCar.

A noter que le développement de Blablacar sur les marchés étrangers représente les trois quarts de l’activité. Sa communauté rassemble 65 millions de membres sur 22 pays. "Le nouveau seuil symbolique de 15 millions de membres en France confirme l’engouement des Français pour le covoiturage et la pertinence du service pour un public toujours plus large”, ajoute Frédéric Mazzella, président-fondateur de BlaBlaCar.



Tous les signaux sont désormais au vert mais l’entreprise reste prudente. Elle se concentre notamment sur son nouvel algorithme de recherche créé en début d’année. A lire BlaBlaCar crée un nouvel algorithme de recherche de trajets. Cette nouvelle solution représenterait 20% de l’activité en France.