Shell confirme qu’il reste bien le fournisseur recommandé par le groupe BMW en France pour les opérations de vidange et d’entretien en après-vente. Cet accord vient d’être reconduit jusqu'à la fin de 2022 et il concerne l’ensemble des marques du groupe, à savoir BMW, BMW i, BMW M , Mini, Rolls-Royce, mais aussi BMW Motorrad.« Nous serons heureux de consolider notre collaboration, à mesure que nous développons nos relations commerciales et techniques » commente, vice-président grands comptes chez Shell Global Commercial.