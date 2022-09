Pour dessiner un peu plus son avenir électrifié, BMW group a confirmé que la prochaine génération de moteurs électriques sera développée et produite dans son usine de Steyr, en Autriche. Le constructeur automobile allemand a décidé d’y investir environ un milliard d’euros au total dans le développement de compétences dédiées d’ici à 2030. « Des années d'expérience et une vaste expertise en matière de transmission font de l'usine BMW Group Steyr l'endroit idéal pour la mobilité durable du futur », ajoute-t-on dans un communiqué. Mais ce plan d'investissement comprend un passage clé.

Des moteurs électriques et thermiques produits à grande échelle

Alors que la production des moteurs électriques démarrera à compter de 2025, il est également prévu à cette échéance de sortir 600 000 unités par an. Des moteurs à combustion seront encore produits à grande échelle, tandis que l'UE a décidé leur interdiction à partir de 2035, puisque d'autres régions du monde seront plus lentes à faire leur transition énergétique. Rappelons que ces mécaniques pour les voitures des marques BMW et Mini y sont fabriquées depuis 40 ans. « Cette étape est, sans aucun doute, la plus importante depuis l'inauguration des travaux en 1979. Nous produirons plus de 600 000 moteurs électriques par an, tout en maintenant une utilisation élevée de la capacité de production pour les moteurs diesel et essence. D'ici à 2030, environ la moitié de nos 4 400 collaborateurs travailleront dans l'électromobilité. C'est également un pas énorme vers la sécurisation à long terme des emplois ici sur le site du groupe BMW à Steyr », a déclaré le groupe.

Une extension d'usine d'environ 60 000 m2

Dans le détail, ce projet nécessitera notamment l’installation de deux lignes de production supplémentaires et une extension de l'usine (nouveaux bâtiments et infrastructures de production) sur une surface d'environ 60 000 mètres carrés, soit six terrains de football, laquelle demandera 730 millions d'euros. Et, environ 230 millions d'euros seront dédiés au seul développement des futurs moteurs électriques.

En parallèle, BMW Group avait mentionné un investissement de 400 millions d'euros pour lancer une nouvelle ligne de production électrique à la place de la fabrication de moteurs thermiques dans son usine historique à Munich. Le constructeur promet 13 nouveaux modèles électriques en trois ans et une révolution à venir pour Mini, et vise notamment deux millions de véhicules électriques sur les routes à fin 2025.