Le groupe BMW a publié le 20 avril 2021 ses chiffres prévisionnels pour les trois premiers mois de l’année 2021. Le constructeur allemand fait état d’une « croissance des ventes dans toutes les régions importantes du monde, en particulier en Chine, et dans toutes les marques au premier trimestre 2021. En outre, les effets positifs des prix et du mix, ainsi que la forte demande de voitures d'occasion, conduisent également à des chiffres clés de performance financière de BMW qui dépassent les attentes du marché dans un environnement actuel positif ». BMW avance un bénéfice avant impôts de 3,757 milliards d’euros sur la période (contre 798 millions d’euros au 1er trimestre 2020), dont 2,236 Mds € pour l’activité automobile (229 M€). Par ailleurs, la marge opérationnelle de la branche automobile est remontée pour s’établir à 9,8 % pour les trois premiers mois de l'année, contre 1,3 % début 2020. Le groupe a livré 636 606 véhicules au total dans le monde au premier trimestre 2021 (BMW, Mini et Rolls-Royce), soit une croissance de 33,5 %.



5,2 Mds € de bénéfices avant impôts en 2020

BMW avait encaissé une perte de 300 millions entre avril et juin 2020, quand la pandémie a entraîné de lourdes restrictions en Europe et des arrêts de production. Le constructeur munichois était repassé dans le vert dès le troisième trimestre et a fini l'année sur un bénéfice avant impôts de 5,2 milliards d'euros, une baisse de 27 %, et 3,9 milliards de bénéfice net. BMW prévoit de détailler ses résultats trimestriels le 7 mai 2021.



