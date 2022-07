Les groupes BMW et Daimler ont signé l’accord officialisant leur coopération pour le développement des systèmes d’aide à la conduite et des solutions de conduite hautement automatisée sur autoroutes et de stationnement automatisé. On parle de technologies de niveau 4, qui mobiliseront plus de 1 200 ingénieurs et développeurs dans les centres d’Unterschleissheim (BMW Group Autonomous Driving Campus), de Sindelfingen (Mercedes-Benz Technology Centre) et d’Immendingen (Daimler Testing and Technology Centre). Chaque partenaire pourra intégrer les nouveautés sur ses produits et il ne s’agit donc pas de préfigurer des modèles communs. Les premières applications de série sont attendues dès 2024, mais on ne connaît pas leur degré exact de complexité et le champ de leur diffusion.D'autres projets sont encore à l’étude pour développer des solutions sur l’autonomisation de niveau 5, notamment pour des véhicules urbains. Par ailleurs, l’accord de coopération ne prévoit pas d’exclusivité, restant ainsi ouvert à d’autres acteurs, tech companies comme OEM. Les efforts se concentreront sur les Adas, y compris les capteurs, ainsi qu’un système de stockage des datas, sans oublier la couverture de tout le spectre du software.Rappelons qu’avec Aptiv, Audi, Baidu, Continental, Fiat Chrysler Automobiles, Here, Infineon, Intel et Volkswagen, BMW et Daimler viennent de publier un livre blanc sous le titre « La sécurité, priorité de la conduite autonome » (Safety First for Automated Driving). Il envisage notamment des méthodes de contrôle pour les niveaux 3 et 4, ainsi que de nouveaux protocoles de traçabilité, l’idée étant naturellement de parvenir à un niveau de sécurité supérieur à celui des conducteurs humains.Rappelons que les groupes BMW et Daimler ont choisi de mettre en commun une partie de leurs ressources pour relever les nombreux et coûteux défis proposés à l’industrie automobile, comme en témoignent les coentreprises Park Now, Share Now, Charge Now, Reach Now et Free Now. Si le chiffre d’affaires reste encore limité (environ 3 milliards d’euros) et la rentabilité non démontrée, le nombre des clients est élevé (estimé à 60 millions de clients environ). Les deux groupes capitalisent aussi une expérience qui sera précieuse sur les nouvelles mobilités (usages, paiement, applications…).