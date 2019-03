L'éloge de la simplicité

Organisé par les groupes BearingPoint, Kantar, et conçu en partenariat avec Salesforce, le Podium de la relation client* « récompense les grandes marques qui, dans leur quotidien, excellent en matière de relation client ».Dix secteurs d’activités sont évalués sur des critères de performance communs : assurance, automobile, banque, distribution spécialisée, grande distribution, tourisme, transport, entreprise de services, service public, plateforme & e-commerce.Toutes catégories confondues, c’est la société Yves Rocher qui s’empare de la première place du palmarès général.. Une confirmation pour ces deux marques.« Avec deux constructeurs automobiles sur les marches du podium général, et ce depuis plusieurs éditions, le secteur automobile confirme son leadership en matière de relation client. BMW et Toyota démontrent leur excellence sur les trois grands piliers de la relation client : exécution, lien, émotion », commentent BearingPoint et Kantar.Lauréat du palmarès général en 2018, numéro 1 dans le secteur automobile en 2017 et 2018 (devant Mercedes-Benz), Toyota est détrôné de peu cette année par BMW. La marque allemande avait déjà remporté ce trophée en 2006.« La préférence de marque est un enjeu clé de ce secteur et les entreprises repensent leurs business models en profondeur pour y parvenir. BMW renforce son exploitation des innovations digitales, notamment en concession, permettant aux collaborateurs de renforcer leur apport de valeur en se positionnant comme « Product Genius », créant du lien avec le client et capitalisant sur ces moments forts du parcours. Cet apport de valeur est aussi enrichi par la constitution d’écosystèmes larges de partenaires, permettant de répondre aux nouveaux besoins de mobilité durable des clients et d’anticiper la désintermédiation ».Sur le plan « de la simplicité », l’enquête réalisée indique que l. « Leur capacité à faire toujours plus simple est plébiscitée par les consommateurs. La complexité n’est perçue que par 29% des clients dans le secteur Assurance, 31% dans le secteur Automobile et 25 % pour le top 20 des entreprises du Podium ». Il ressort enfin que « la reconnaissance de la fidélité » constitue le critère le moins bien noté parmi les 16 critères d’excellence.* Pour cette 15e édition, 4 000 Français de 18 ans et plus ont été interrogés en ligne en novembre et décembre 2018. Le classement final est établi à partir d’un indice PRC (podium de la relation client) de 1 à 10, calculé en faisant la moyenne des notes obtenues aux 16 critères pondérés par leur contribution à la satisfaction globale (tests de Fisher).