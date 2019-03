Entamé en 2013 et renouvelé en 2016, le partenariat qui unit BMW Group France et la Fédération Française de Rugby prendra fin le 1er juillet 2019. « D’un commun accord », les deux acteurs ont décidé de ne pas prolonger la collaboration, le constructeur allemand informant notamment qu’il « souhaite monter en puissance sur des formats interactifs, expérientiels et digitaux pour répondre aux attentes de plus en plus diversifiées de ses clients ».Pour sa part, la FFR indique qu’elle privilégie « les partenaires désireux de poursuivre leur engagement à horizon 2023 et au-delà. Des discussions avancées avec des partenaires potentiels sont en cours et restent, à ce stade, confidentielles ».Si Volkswagen a eu le nez creux en s’engageant en 2014 auprès de la Fédération Française de Football (et jusqu’en 2023), on ne peut pas en dire autant de BMW France, au regard des résultats plutôt médiocres de l’équipe nationale depuis six ans.