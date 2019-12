L’électromobilité, le nerf de la guerre entre constructeurs automobiles, est une nouvelle fois sur la table chez l’un d’entre eux. S'il vient d’inaugurer son centre de compétences de cellules de batteries à Munich (Allemagne) - un projet de deux ans à 200 millions d’euros - pour se donner les moyens de maîtriser la fabrication, BMW a aussi débloqué une autre enveloppe pour s’approvisionner. Le constructeur automobile allemand a annoncé une hausse de ses commandes de cellules de 6,2 milliards auprès de ses deux fournisseurs asiatiques, Samsung et CATL d’ici à 2031. Une composante clé des voitures électriques que le motoriste n’exploitait pas jusqu’alors. Le premier se voit d’ailleurs attribuer un nouveau contrat de 2,9 milliards d’euros, qui s’ajoute au contrat existant du chinois CATL sur une période allant de 2020 à 2031 dont les commandes sont passées de 4 à 7,3 milliards d’euros.

Acteur de la mobilité électrifiée

Selon le directeur des achats du groupe BMW, Andreas Wendt, ce lourd investissement doit permettre d’assurer sur le long terme ses besoins en cellules sur-mesure, et non standard, et de « garantir l'accès à la meilleure technologie possible ». Rappelons que les constructeurs européens laissent volontiers la production de cellules lithium-ion à cause des coûts colossaux qu’elle engendre pour des volumes encore trop limités. La majorité s’appuie donc sur les spécialistes. D’ailleurs, ces fournisseurs s’implantent de plus en plus en Europe via des usines de production, notamment en Allemagne. BMW a tenu rappelé qu’il était « le premier client » du site CATL près de Erfurt, fournisseur qu’il a intensément soutenu et accompagné lors de son installation en Allemagne. Mais BMW a sous-entendu qu’il pourrait produire lui-même des cellules si le contexte change parce qu’il saurait s’approvisionner en matières premières...



D’ici à 2023, le groupe allemand BMW prévoit de commercialiser 25 modèles électrifiés (hybrides ou 100% électriques) et d’ici à 2021 d’en vendre deux fois plus qu’en 2019, soit une croissance de 30% par an d’ici à 2025.