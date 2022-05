« Nous avons poursuivi notre dynamique de croissance au premier trimestre de cette année, en vendant plus de véhicules que jamais auparavant au cours de cette période. Ce niveau record des ventes souligne nos objectifs de croissance ambitieux pour l'année », prévient Pieter Nota, membre du conseil de direction de BMW AG responsable de la clientèle, des marques et des ventes.

Une performance tirée par les véhicules électrifiés

Parce qu’en effet, à la lecture des résultats commerciaux de janvier à mars 2021, le groupe automobile allemand a livré 636 606 véhicules au total dans le monde, soit des modèles des marques BMW, Mini et Rolls-Royce. Il s’agit d’une hausse de ventes atteignant 33,5 % par rapport à la même période il y a un an. Notons que la crise sanitaire commençait à peine à évoluer au début de l’année 2020. « Notre performance commerciale a été particulièrement stimulée par une forte demande pour nos véhicules électrifiés. Au cours des trois premiers mois, nous avons doublé nos ventes mondiales de véhicules électrifiés par rapport à la même période l'an dernier, à 70 207 exemplaires dans le monde. Cela nous met sur la bonne voie pour livrer plus de 100 000 véhicules entièrement électriques cette année, avec au moins un million de véhicules électrifiés sur les routes au total d'ici la fin de cette année », a ajouté le dirigeant.



À LIRE. BMW Group détaille son plan stratégique vers l'électrification.



Le groupe BMW prévoit de commercialiser une douzaine de modèles 100 % électriques à partir de 2023, ce qui lui permettra de disposer d’un moins un produit doté de cette technologie dans environ 90 % de ses segments de marché. Il compte également que les véhicules 100 % électriques représentent au moins 50 % de ses ventes annuelles d’ici à 2030. « La marque Mini est susceptible d'atteindre cette étape déjà en 2027. D'ici le début des années 2030, elle sera la première marque du groupe BMW avec une gamme de produits entièrement électrique », précise-t-on dans un communiqué.

Résultats par marque au premier trimestre 2021 :

BMW : 560 543 véhicules livrés, + 36, 2 %

Mini : 74 683 véhicules livrés, + 16,2 %

Rolls-Royce : 1 380 véhicules livrés, + 61,8 %

Ventes BMW et Mini par région :