BMW Group est un employeur modèle. Selon le baromètre des jeunes professionnels en Allemagne, une majorité d’étudiants considère cette entreprise comme la plus attrayante du secteur automobile dans le monde. Fraîchement nommé pour l’année 2020, le constructeur bavarois reçoit ce titre pour la neuvième fois consécutive.

BMW répond par le recrutement au marché auto concurrentiel

« Notre objectif est de recruter les meilleurs talents sur un marché hautement concurrentiel » déclare Ilka Horstmeier, membre du conseil d'administration de direction responsable des ressources humaines et directeur des relations de travail chez BMW AG. Qui ajoute : « Cette perception en tant qu’employeur le plus attractif au monde, en particulier parmi les jeunes talents et les étudiants, est un facteur de réussite déterminant pour cela. Nos opportunités de formation et de développement, les possibilités d'emploi flexibles et, surtout, la possibilité de travailler dans des équipes diverses sur la mobilité durable et connectée du futur renforcent cette position. »

BMW devant Google

BMW se positionne depuis des années parmi les leaders en matière d'image de l’employeur dans des palmarès nationaux et internationaux. En effet, outre plusieurs autres distinctions, une étude mondiale menée par Universum a classé le groupe quatrième dans les catégories informatique et ingénierie, directement derrière Google, Microsoft et Apple. Il a également été élu constructeur automobile le plus attractif au monde pour les étudiants en commerce, lui assurant davantage de poids dans toutes les disciplines.