Pendant la période du confinement, le groupe automobile BMW a observé un recul "substantiel" de la demande, ce qui le pousse à réduire aujourd'hui la cadence de travail dans une usine située à Oxford, au sud de l'Angleterre, selon une déclaration transmise, mercredi 26 août 2020, à l'AFP. Il va passer de trois à deux vacations à la mi-octobre, tout en continuant à fonctionner cinq jours par semaine, le contraignant à supprimer 400 postes temporaires sur 950. Au total, l'usine emploie 4 000 personnes et a produit plus de 200 000 Mini en 2019.

BMW prévoit d'autres suppressions de poste

BMW va d'ailleurs réduire également ses effectifs hors intérimaires, mais seul un "petit" nombre de salariés sera concerné, via des départs volontaires ou des retraites anticipées."Comme d'autres constructeurs automobiles, nous avons dû revoir nos prévisions de volume pour 2020. Nous avons donc pris la décision difficile d'ajuster notre rythme de travail à l'usine Mini d'Oxford à partir d'octobre, souligne Bob Shankly, directeur des ressources humaines. Cela nous donnera la flexibilité dont nous avons besoin pour adapter notre production à court et moyen termes, selon les développements sur les marchés internationaux."



Notons que le Royaume-Uni est un marché particulier pour BMW, puisque c'est le seul pays au monde où il possède des sites industriels, depuis le début des années 2000, pour ses trois marques, à savoir BMW, Mini et Rolls-Royce. Outre son usine d'Oxford, il produit les carrosseries de la Mini à Swindon (sud), des moteurs de BMW à Hams Hall (centre) et des Rolls-Royce à Goodwood (sud).



Alors qu'il a déjà annoncé la suppression de 6 000 postes en 2020, au total dans le groupe, BMW emploie 8 000 personnes en Angleterre, auxquelles s'ajoutent 14 000 emplois supplémentaires dans son réseau de concessionnaires. Il a investi près de 2 milliards de livres (2,2 Mds€) depuis 2000 au Royaume-Uni, son quatrième marché dans le monde.