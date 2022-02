A compter du 1er juillet 2020, Alexandre Leclercq deviendra le premier Français nommé directeur général de BMW Finance France, depuis le départ de Serge Naudin en 2007. Dans ses nouvelles fonctions, il présidera le comité de direction de la captive financière française du groupe automobile allemand, constitué de Christian Walz, directeur financier, Guilhem Turrel, directeur commercial, Georg Hammerer, directeur des opérations, et de David Christel, directeur du risque.

Alexandre Leclercq rejoint BMW Finance en 2006

De nationalité française, Alexandre Leclercq (47 ans) est diplômé de l’ESCC. Il a démarré sa carrière chez Ford France, où il a occupé diverses fonctions au sein des directions commerciale et marketing, avant de rejoindre le siège européen de Ford en Allemagne en tant que wholesale manager. C’est en 2006 qu’Alexandre Leclercq rejoint BMW Finance en tant que manager régional. Quatre ans plus tard, il prend la tête du service de financement réseaux, avant d’être promu en 2012 à la direction commerciale de BMW Finance. En 2017, il rejoint le comité exécutif de BMW Group France en qualité de directeur du développement réseau, data, digital et expérience client.



Le groupe BMW rappelle que la France représente son cinquième marché mondial et que le pays compte, avec ses filiales commerciales et financières, ainsi qu'avec son réseau exclusif de distribution, près de 6 000 salariés.