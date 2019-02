BNP Paribas Personal Finance et la société Crif, spécialiste de l’information commerciale et de crédit et des analyses et solutions prédictives, ont mis à profit leur coopération en Italie pour déployer la plateforme Sonar (comme évaluation intelligente des risques en ligne) dans la plupart des pays européens où ils sont présents. Sonar se présente comme « une plateforme numérique et automatisée d’octroi, de suivi et de transmission d’informations sur les facilités de financement aux concessionnaires. Elle permettra d’améliorer les relations commerciales avec les constructeurs et les concessionnaires tout en optimisant les délais d’approbation et de traitement et réduisant les risques opérationnels et les coûts », indiquent les deux acteurs.Centralisé et accessible pour tous les pays, l’outil « automatise toutes les tâches sans valeur ajoutée humaine, garantit aux équipes chargées de l’octroi et du suivi une procédure maîtrisée, homogène et rationalisée ».Sonar va être déployé dans 14 pays dans lesquels BNP Paribas Personal Finance dénombre 7 000 clients concessionnaires.