Dans un environnement automobile en forte mutation, certains pans d’activité paraissent fragilisés tandis que de nouveaux business commencent à émerger. Les distributeurs ont plus que jamais besoin de nouveaux relais de croissance et la vente de bornes de recharge en est un. Edouard Coquillat, directeur général du groupe Central Autos, s’est emparé du sujet en créant en janvier 2021 la marque Wellborne, qui conçoit et commercialise des stations de recharge auprès des clients particuliers et professionnels.

« Parmi les marques automobiles que nous distribuons, les offres de bornes de recharge n’étaient pas toujours lisibles, au même prix, n’offraient pas le même niveau de service et reposaient sur des acteurs nationaux différents. Au-delà de ce constat, j’ai senti qu’il existait un vrai besoin d’accompagnement chez les distributeurs et identifié un potentiel de rentabilité qu’il ne fallait surtout pas écarter, soulève Edouard Coquillat, également président de Wellborne. À l’échelle de notre groupe, si chaque vendeur commercialise une à deux bornes par mois, cela commence à être intéressant ».

Dans ce projet, il a embarqué le dirigeant de la société Artixium France (spécialiste de l’affichage LED), Romain Pacy, qui occupe la fonction de directeur général de la filiale Wellborne. « Nous sommes rapidement montés sur des volumes intéressants au sein du groupe, principalement grâce aux voitures hybrides rechargeables, rapporte Edouard Coquillat, qui avance un volume de 300 bornes installées à fin novembre 2021. Nous avons démarré l’activité auprès des particuliers et depuis quelques semaines cela s’équilibre entre le BtoC et le BtoB car nous commençons à rentrer dans les parcs. Faut-il vendre la borne dans le financement, hors financement ? Cela dépend du type de produit installé mais surtout il ressort après plusieurs mois de commercialisation que ce n’est pas un frein ni une problématique pour le client ».

Plus de dix groupes partenaires de Wellborne

Après avoir organisé cette nouvelle activité au sein de ses concessions, en Rhône-Alpes, le dirigeant a entamé ces derniers mois le développement de sa marque auprès d’autres groupes de distribution dans l’Hexagone. Une dizaine d’opérateurs ont déjà commencé à commercialiser des bornes de recharge sur leur zone de chalandise (Suma, Vulcain, Sipa, Jean Lain, Europe Garage…). Wellborne a déjà franchi les frontières du pays puisque la marque est également distribuée en Espagne, au Portugal ainsi qu’à l’Île Maurice, à La Réunion et aux Seychelles.

Ce service périphérique, destiné à accompagner la vente de véhicules électrifiés et à lever les freins qui subsistent sur l’achat de ces produits, représente surtout une source de rentabilité nouvelle pour les distributeurs. « À ce jour, notre stratégie est d’aller toucher les groupes automobiles, un métier que nous connaissons bien. Ces derniers ont les infrastructures, la légitimité, les ressources humaines et la capacité financière de stocker le matériel afin de répondre rapidement aux chantiers d’installation », juge le dirigeant lyonnais. Le déploiement de cette activité au sein des groupes repose sur un contrat de distribution « sélective », incluant « l’exclusivité sur les prix d’achat, la protection de la zone de chalandise ou encore le renvoi des leads aux distributeurs locaux ».

Entre 25 et 35 % de rentabilité

« Quand un groupe automobile prend en main ce sujet, comme nous l’avons fait, l’offre, le service sont transverses et le centre de profit additionnel est bien supérieur à ce que l’on gagnerait si l’on passait par des intermédiaires. Il s’agit d’ailleurs du premier accessoire que je vois qui génère autant de rentabilité », note Edouard Coquillat. Et d’illustrer : « Sur une base de 250 unités annuelles plus les accessoires (câbles, poteaux de montage, etc.), en prenant en compte une personne dédiée exclusivement à cette activité et en déduisant les commissions vendeurs, nous observons entre 25 et 35 % de rentabilité ».

Les changements en cours et les menaces qui pèsent sur le métier de concessionnaires obligent ainsi les dirigeants à sortir des traditionnels piliers VN, VO, après-vente et pièces de rechange. Si la proposition de bornes de recharge s’intègre pleinement dans la vente de voitures électrifiées, cette activité, pas encore naturelle pour un concessionnaire automobile, impose quelques ajustements organisationnels et l’ajout de nouvelles compétences. Central Autos a ainsi créé en son sein un département à part entière coiffé par un responsable, qui développe l’activité bornes de recharge pour l’ensemble des concessions du Rhône-Alpes, synchronise les poses avec les électriciens et prend en charge la formation des vendeurs.

« Ce collaborateur est formé IRVE (Infrastructure de recharge pour véhicules électriques) afin de comprendre l’environnement dans lequel il intervient et de fluidifier les échanges avec les électriciens, précise le dirigeant. Il est important de nommer une personne qui va prendre en charge ce sujet bornes de recharge au sein du groupe, qu’elle soit choisie en interne ou recrutée à l’extérieur. Elle va développer cette activité du matin jusqu’au soir comme s’il s'agit de sa propre entreprise et va apporter des marchés, des installations que le groupe n’aurait certainement pas pu gagner s’il celle-ci avait été confiée aux chefs des ventes ou aux vendeurs ».

Créer un maillage avec les électriciens IRVE

« La question d’internaliser ces compétences va se poser également à un moment donné. Est-ce qu’il ne serait pas plus opportun de créer une cellule composée d’une équipe d’électriciens, d’une secrétaire, tous salariés du groupe, pour assurer les installations chez le client particulier ?, soulevait ainsi l’an passé Jérôme Daumont, président du groupe Altaïr. Nous pouvons même aller encore plus loin dans l’accompagnement de ce dernier en proposant, en complément, la vente d’électricité en tant qu’intermédiaire des fournisseurs, comme nous le faisons pour l’assurance ».

60 % du territoire national couvert à fin décembre 2021

Cette structure est également chargée de mettre en musique la relation avec les électriciens IRVE, habilités à installer des bornes de recharge. L’autre facteur clef de succès, selon Edouard Coquillat, repose justement dans la constitution du maillage des électriciens. « Autour de Lyon, nous constatons que ce sont les trois ou quatre mêmes entreprises qui réalisent l’ensemble des interventions dans nos concessions, il n’est pas nécessaire d’en désigner 10 000 », note le fondateur de la marque. Au-delà d’un certain volume d’installations, il peut même devenir intéressant pour un opérateur de prendre la main sur cette activité. « Par exemple, les dirigeants des groupes Suma et Europe Garage ont créé, avec un professionnel du secteur, l’entité MVP Recharging, qui gère la commercialisation et l’installation des bornes. Le modèle de la sous-traitance, qui est celui que nous avons adopté au sein du groupe Central Autos, permet de démarrer rapidement. Par rapport à la taille du groupe, cela nous convient bien, considère Edouard Coquillat. Mais comme nous commençons à envoyer des gros chantiers de pose aux électriciens, nous nous posons la question de créer une entité à part. L’organisation adoptée va différer selon la taille du groupe ».À LIRE. Électrique : l'enjeu d'optimiser l'installation des bornes de recharge La marque Wellborne devrait atteindre un volume de 3 000 installations de points de charge en 2021 avec les groupes partenaires. « Avec les futurs entrants validés, nous aurons maillé plus de 60 % du territoire national d’ici fin décembre 2021, informe Edouard Coquillat. Nous prévoyons de tripler les volumes de vente de nos distributeurs en 2022 et au moins de doubler le nombre de nos partenaires. Nous allons désigner un ou deux opérateurs par département, avec si possible des marques complémentaires, pour éviter de créer une concurrence entre les distributeurs en local. Il y aura parfois des exclusivités sur certains départements ». Au-delà du développement territorial, la société s’appuiera en début d’année 2022réalisées par les groupes, qui permettra d’optimiser le traitement des tickets de pose auprès des électriciens dans la zone et au superviseur du groupe de suivre l’évolution des interventions.