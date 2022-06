Depuis 2015, Bosch Car Service et Allianz Partners sont liés avec le lancement de l’offre Remise à la route, laquelle permettait aux bénéficiaires de disposer d’une assistance complète en cas de panne, du dépannage-remorquage jusqu’à la réparation, et de se tourner vers le réseau de garages de l’équipementier automobile pour la panne mécanique. Six ans plus tard, l’assureur-assisteur réitère sa confiance à son partenaire dans le but d’inclure le volet pièces de réemploi en cas de panne mécanique et de favoriser leur utilisation.

La pièce d'occasion dans le cahier des charges de 1 200 garages

« Issues de l’économie circulaire, ces pièces recyclées sont reconditionnées en suivant des critères industriels stricts dans les usines Bosch. En tant qu’assisteur engagé et responsable, Allianz Partners propose ainsi ce nouveau service depuis le 1er juillet dans l’intégralité de ses contrats », est-il précisé dans un communiqué. Le duo explique ainsi la démarche : « lorsque le bénéficiaire est en panne et fait appel à Allianz Partners, l’assisteur oriente le client dans l’un des garages de son réseau agréé dont font partie les 650 garages du réseau Bosch Car Service. Ensuite, s’il s’agit d’une panne mécanique concernant certaines pièces mécaniques du véhicule (alternateurs, démarreurs, pompes, injecteurs, étriers de freins…), le garage Bosch Car Service lui propose une réparation avec une pièce de réemploi. Aujourd’hui disponible dans les 650 garages du réseau Bosch, ce service va être déployé à partir du 1er janvier 2022 à l’ensemble du réseau de garages agréés d’Allianz Partners, soit 600 (à ajuster en fonction du nombre BCS du coup) établissements supplémentaires ».



Dans un contexte de crise sanitaire d’une telle ampleur, ce partenariat vient se glisser à un moment où les constructeurs et équipementiers sont durement touchés par les pénuries de puces et autres composants. Le reconditionnement des pièces mécaniques standards devient alors la solution alternative la plus adéquate pour Allianz et Bosch, qui disent partager les mêmes valeurs que sont l’innovation responsable et d’engagement environnemental.