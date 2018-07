Un an et demi après avoir initié un rapprochement avec ADA, afin de développer la marque Point Loc au sein des garages, Bosch Car Service annonce la signature d’un partenariat avec le loueur Hertz. Un rapprochement qui va permettre aux adhérents de l’enseigne de réparation « de proposer à leurs clients particuliers et professionnels de louer des véhicules via le réseau du loueur ». Ce dernier dénombre près de 430 agences dans l’Hexagone.« Notre réseau a besoin de pouvoir proposer toujours plus de services à ses clients et c’est ce que nous lui offrons avec Hertz. Cet accord apportera beaucoup au réseau et ouvre la voie à de multiples synergies entre nos deux sociétés », commente Denis Regard, directeur commercial aftermarket pièces et services de Bosch Car Service.Le garage paye le véhicule de remplacement auprès de l'agence Hertz et décide ensuite de le refacturer ou non à son client.« Le client n’a en effet aucune démarche à faire ; il n’a pas à se déplacer pour réceptionner et rendre son véhicule de location chez Hertz : c’est l’adhérent Bosch Car Service qui se charge de toutes les formalités », complète l'enseigne.Le réseau Bosch Car Service dénombre 580 garages en France.