Les ventes de véhicules utilitaires légers (-3,5t) ont le vent en poupe en France depuis plusieurs mois (+5,1% à fin juin 2018) et Bosch Car Service entend bien en profiter. Pour ce faire, le réseau de réparation déploie un nouveau pack, baptisé « pack BCS Véhicules Utilitaires Légers ». Cette offre de réparation multimarqueen capacité de réceptionner les fourgonnettes et fourgons et dotés d’un équipement d’atelier adapté et d’une disponibilité de pièces de rechange d’origine constructeur.Parmi les prestations proposées, l’enseigne annonce « qu’un véhicule de remplacement du même type est toujours à disposition en cas d’immobilisation prolongée, des créneaux flexibles, adaptés à une clientèle habituée à de grandes amplitudes horaires au quotidien, un service premium VUL avec l’annonce de la fin des travaux, un suivi du carnet d’entretien du véhicule pour prévenir les prochaines immobilisations ».Pour les adhérents du réseau, ce développement vise àsur leur zone de chalandise.« Ce développement se fait par un accompagnement personnalisé pour la prospection grâce à la location d’une base de données artisans ciblée, la mise en œuvre des synergies et des connaissances métier des autres divisions Bosch (outillage électroportatif, systèmes de sécurité, installation de systèmes de chauffage...), un référencement auprès d’apporteurs d’affaires nationaux et locaux et d’une formation tertiaire dispensée par Daf Conseil », précise l’enseigne du groupe Bosch.